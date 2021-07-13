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拜登見市長 籲動用紓困金降低犯罪

編譯林梅婕╱綜合12日電
拜登總統(面向鏡頭右二)12日在白宮羅斯福廳與多名市長開會，討論如何減少槍枝暴力。紐約市長候選人亞當斯(左)也出席。(美聯社)
拜登總統(面向鏡頭右二)12日在白宮羅斯福廳與多名市長開會，討論如何減少槍枝暴力。紐約市長候選人亞當斯(左)也出席。(美聯社)

在夏季暴力犯罪攀升之際，拜登總統11日在白宮約晤各城市首長，包括民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)，以研商因應對策；同日白宮官員也向各地方政府發出一份備忘錄呼籲，應多利用新冠紓困計畫的資金抑制地方犯罪。

面對全國許多城市暴力犯罪猖獗的問題，拜登在三周內已與地方首長進行第二次會談，他也表示：「我們知道，只要多加利用那些可以信任的居民，並鼓勵警察執法，就能阻止犯罪發生。」

有鑒於過去在拜登擔任聯邦參議員時期的紀錄，白宮強調拜登在面對犯罪問題時不會放低姿態，拜登也多次表示反對「削減警局預算」(defund the police)的政策；這次的會談也凸顯拜登在警察改革的聲浪中，表達對警務的支持取其平衡。

拜登也提到，在疫情紓困法案中包含用來維護治安的資金；在白宮發表的備忘錄中也指出，市政當局應多利用紓困法案資金加強執法、阻止社區犯罪、強制執行槍枝管制等。

另外，加州、紐約等主要大城市團體犯罪率急速上升，竊盜案件層出不窮，許多店家只能被迫提前打烊或縮短營業時間。

舊金山為例，根據富比世(Forbes)的報導，店家為考量商品和員工安全，舊金山已有五家目標百貨(Target)分店將打烊時間提前，從原本的晚間10時改至傍晚6時。

先前加州政府修訂竊盜重罪起訴的門檻，將贓物的價值從450元提升至950元，使罪犯橫行，即使有保全監視的情況下，竊賊仍可大剌剌取走名牌商品。

舊金山市警局局長史考特(William Scott)表示，竊賊們都會計算讓失竊的商品價值維持在低於重罪門檻；一名目標百貨發言人向媒體表示，舊金山過去一個月來商品失竊率上升的速度驚人，灣區其他店家如服飾品牌H&M、Marshalls百貨和超商Walgreens，也都為此縮短營業時間。

拜登 白宮 舊金山

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