1996年未開封「超級馬利歐64」 拍出156萬元

1996年發行的未開封經典視頻遊戲「超級馬利歐64」日前拍得破紀錄天價156萬元。(美聯社)

1996年發行、獲WataGames A++評等的未開封經典視頻遊戲「超級馬利歐64」(Super Mario 64)透過德州 達拉斯Heritage Auctions拍賣 ，拍得破紀錄天價156萬元。

這款遊戲的拍賣陳述提到，「我們對此有點兒無話可說，不知道還能說什麼才能顯示這款遊戲的價值？其文化意義以及對電子遊戲歷史的重要性至高無上，而這遊戲副本的狀況出奇完美，我們真的不知所措。」

拍賣陳述還說，「假如您渴望獲取任天堂 遊戲機Nintendo 64這款最暢銷遊戲的最高級副本─任天堂吉祥物馬利歐的第一次3D冒險，我們唯一的忠告是：別浪費這個機會。」

根據拍賣行Heritage Auctions，今年各款遊戲的拍賣價屢創新高。4月時，一款1986年購買作為聖誕禮物，但已拆封的的超級瑪利歐副本以66萬元售出，創下當時最高紀錄；而後就是9日賣出的任天堂「塞爾達傳說」(The Legend of Zelda)未開封副本，以87萬元天價賣出。不過紀錄保持未達一周，就被這次拍賣打破，超級馬利歐64以156萬，榮登單款視頻遊戲史上最高賣價第一名。

天價拍定的消息一出，也引起收藏玩家震驚，包含Heritage Auctions的拍賣部主任瓦萊麗．麥洛奇(Valerie McLucky)。她說：「就算在我最瘋狂的一場夢境中，我都不敢想像會以這種價格賣出任何一款遊戲。」

在電玩開發商「數位天蝕」(Digital Eclipse)擔任編輯，同時對於電玩歷史相當有研究的柯勒(Chris Koehler)懷念地表示，他曾經用他出社會工作後得到的第一份薪水，買了這款超級馬利歐64。他說：「如果當時有人告訴我這款遊戲25年後會以這種天價賣出，我不知道當時的我會做出什麼事。」