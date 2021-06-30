菲裔男跨性人 當選內華達州小姐

27歲的恩瑞格斯壓倒群芳，27日在拉斯維加斯奪得內華達小姐后冠；這是美國選美歷史上，首次由跨性人贏得選美賽。(KRNV電視台截圖)

十歲移民來美的菲律賓裔跨性別女性卡塔盧娜．恩瑞格斯(Kataluna Enriquez)27日當選內華達州 小姐，11月29日她將成為史上首位跨性別美國 小姐參賽者。

眾生相雜誌(People Magazine)29日引述現年27歲的恩瑞格斯說，她贏得內華達州的后冠，是LGBTQ圈的一大勝利。

她自己也在Instagram發文，除了感謝支持，也感念同性戀、跨性別和變性人圈內同志，說「你們常在我心。我的勝利就是我們的勝利。我們剛剛創造了歷史。」

贏過21名競爭者的恩瑞格斯，是醫療健保業管理人，也經營名為Kalalunakouture的自創品牌服飾公司。

她提交參賽的簡歷表，自承曾經遭受肢體與性暴力凌辱；主辦單位說，「如今，她要把人生經歷，透過社群媒體 和大家分享，共同遏止仇恨；有色人種跨性別的她，志在突破障礙，替不是永遠有人代表的人代言，繼續支持LGBTQ圈和年輕人。」

恩瑞格斯說，她過去參加選美比賽就曾受到歧視；2016年還在當模特兒的她參加選美賽，有裁判要她提出醫師證明，讓她很不愉快，准她參賽後，又不分配室友和她同房，更讓她覺得羞辱。

她不屈不撓，先後贏得加州皇后、2016美國皇后、國際跨性別選美皇后，以及內華達美國小姐選拔賽的初賽。

她說，「內華達小姐選拔賽是很棒的經驗，對我來說，確實是展現女性與多元，讓你展現真正自我的絕佳經驗。」

她投稿給新聞周刊說，「講到選美，大家只想到身材修長牙齒美麗的女性，但我不只是一副身軀，我是和心理健康奮鬥過來的人。」「我從小家境貧寒，必須奮鬥向上。很多女性有同樣的故事，我們應該強調這點，不是光看一個人美不美。」

如果她贏得美國小姐，代表美國出賽環球小姐，將是2018年西班牙小姐彭思(Angela Ponce)以後，第二位跨性別參賽者。