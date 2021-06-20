拜登愛犬「冠軍」13歲離世 第一家庭不捨

陪著拜登總統一家13年的德國狼犬「冠軍」19日離世，拜登夫婦發推文追念牠。圖為第一夫人吉兒今年1月24日歡迎「冠軍」抵達白宮。(路透)

總統拜登 19日發布聲明，宣布愛犬之一「冠軍」(Champ)在家裡安然離世，得年13歲。

拜登19日在德拉瓦州 老家度過周末；他及妻子吉兒在推特中寫到：「在過去13年裡，牠是我們忠實的、珍愛的夥伴，並且受到全拜登家的喜愛。」

「冠軍」自2008年拜登當上副總統後開始陪伴拜登一家，隨著拜登入住位於海軍天文台的副總統官邸以及現在的白宮 ，拜登夫婦說冠軍年輕時最喜歡在海軍天文台的前草坪追逐高爾夫球，而最近則喜歡在會議中加入大家或者在白宮花園享受日光浴。

拜登家還有另一隻寵物狗「少校」(Major)，同為德國狼犬，偶爾可以看見拜登在白宮與兩隻愛犬散步的畫面，兩隻愛犬也會跟隨拜登前往大衛營(Camp David)度假或回老家；少校先前曾幾度登上新聞，去年11月拜登陪愛犬玩時被少校絆倒，還因攻擊白宮維安人員被送回老家。

冠軍的個性較為平靜，最近幾個月漸顯老態，毛髮漸漸灰白，腳步也比以前慢；拜登夫婦的聲明中說：「即使冠軍在最後幾個月力氣衰落，我們進到房間時，牠還是會立刻起身，總是搖著尾巴，磨蹭我們想要搔搔耳朵或抓抓肚子。」

聲明最後寫道：「在我們最快樂的時刻及最悲傷的日子裡，牠陪伴著我們，我們會永遠懷念牠。」