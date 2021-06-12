與貝佐斯一起上太空 幸運兒2800萬美元得標

亞馬遜公司創辦人貝佐斯的藍源公司載人太空船下個月將升空，太空船首飛座位競標今天結束，一位幸運兒出價2800萬美元得標。(美聯社)

亞馬遜公司創辦人貝佐斯 旗下航太事業藍源公司（Blue Origin）載人太空 船下個月將升空，太空船首飛座位競標今天結束，一位幸運兒出價2800萬美元得標。

貝佐斯（Jeff Bezos）本周宣布，他與弟弟馬克（Mark）將參加自家航太公司藍源首次載人太空飛航行程。藍源預定7月20日從德州西部，發射新謝波德號（New Shepard）可重複使用次軌道火箭系統，飛往太空邊緣並返回地球表面。

今天的慈善拍賣 得標者將與他們同行，得標者身分將會於未來幾周公布，同行的第四位太空觀光客的姓名也尚待披露。

座位拍賣於5月19日展開，今天的得標者在競爭激烈的歷時10分鐘直播競標中，擊敗約20位競爭者勝出。

公開線上競標階段於6月10日結束，最高出價達480 萬美元，出價最高的超過20名競標者得以參加12日舉行的最終直播拍賣。

競標者在直播拍賣會以百萬美元為單位往上加碼，拍賣收益將捐給藍源公司的慈善基金會「未來俱樂部」（Club for the Future）。未來俱樂部的使命是鼓舞未來世代年輕人追尋科學、技術、工程和數學（STEM）領域生涯。

新謝波德號在沒有搭載人員情況下已成功試飛15次，這將是2000年創辦的藍源公司首度展開載人太空飛行。在總共維持10分鐘的太空旅行當中，乘客有4分鐘會停留在太空與地球大氣層的分界線卡門線（Karman line）以上。

火箭升空後，太空艙會與火箭推進器分離，在超過100公里高度停留4分鐘，在這個期間艙內4名乘客將能體驗零重力飛行，還可以從太空觀賞地球弧線。

火箭推進器將會自主降落在距發射地點3.22公里外的發射場地，太空艙則將在3具大型降落傘協助減速下返回地球表面。