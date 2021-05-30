無證客遭逐可返美 維權組織促設專責辦公室

在芝加哥生活超過15年的羅培茲去年被遣送回墨西哥，他舉著他的伊利諾州駕照和全家福，希望重回美國，和家人團聚。（美聯社）

拜登 就任總統後，無證移民維權組織開展新的努力，要求政府考慮讓被驅逐出境的無證移民可以返回美國 與家人團聚，並在國土安全部成立一個辦公室，集中處理有關問題。

提出這個要求的是總部設在華府的非牟利組織「全國移民司法中心」(National Immigrant Justice Center)，中心的助理政策總監古柏特(Nayna Gupta)指出，到目前為止已有數十萬人被逐出境，然而卻沒有一個有效的安全機制，來審查當局是否違反正當程序而作出錯誤決定。

根據聯邦政府數據，過去三個財政年度有超過70萬個無證移民被逐出美國，儘管美國法律裡有讓被逐的人返回，但極少成功例子。

總統拜登提議過法案，讓非法移民 有機會取得公民身分，其中有條款可能讓被逐的人返回美國，但政府從未公開表明設立專門的辦公室處理有關問題；事實上，白宮官員從未公開提及這個想法，國會內也沒有議員表態支持。

不過一些被逐的無證移民對拜登仍抱有希望，認為前總統川普的移民政策過於強硬，而拜登較為人性化。

「全國移民司法中心」認為，其實國會無需要通過新法例，它只需基於現有法律，透過行政手段成立一個集中審查申請的程序即可。

該組織表示已向白宮提出它的想法，同時計畫邀請國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)討論。據悉，已有75 個移民維權組織聯署支持這個要求。

維權組織多年來從未停止爭取讓被逐無證移民返回美國，現在要求成立專門辦公室處理，是將有關運動再推前一步。

紐約大學法律系專門研究移民權利的達斯(Alina Das)希望在整個推動過程裡，讓不同的相關政府部門認識到，給予無證移民回來是一種人道主義。