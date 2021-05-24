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「血月」異象26日降臨 多處天文台直播 西岸有機會目睹

編譯林梅婕╱合23日電

天文奇觀、被譽為「超級月亮」的「血月」將在本周出現，喜歡觀測星象的民眾、尤其西岸居民有機會在5月26日黎明前，親眼見到血月和月全蝕的結合，不過其他地區和東岸的民眾恐怕只能在線上觀賞血月的風采。

當地球的位置介於月亮和太陽的中間就有機會產生月全蝕(Total Lunar Eclipse)的現象，地球的影子會遮住月亮，但仍會有些微的太陽餘光照射到月亮，因而產生紅光，故名「血月」。

更棒的是，若想一睹血月風采的民眾，這次可以不用像觀測日全蝕那樣準備先進的設備或望遠鏡，因為肉眼可直視月亮，一般的望遠鏡能讓觀測畫面更加清晰。

根據氣象預測刊物「老農夫年曆」(Old Farmer's Almanac)，這次血月的最佳觀測視野將在西岸地區，中部地區的民眾也有機會在血月落入地平線前，看到部分月全蝕，但東岸地區的民眾就沒有這麼幸運了。

洛杉磯格里斐斯天文台(Griffith Observatory)將在26日的東岸時間凌晨4時45分開始全程直播，並於東岸時間上午9時結束，民眾可到該平台網站或YouTube平台上觀看；格里斐斯天文台也表示，因疫情影響將取消例行性的公開實體觀測活動。

此外，位於亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)的羅威爾天文台(Lowell Observatory)也將現場直播，始於東岸時間凌晨5時30分，預計會在上午7時25分結束，同時還會由羅威爾天文台的天文學家在一旁講述有關血月的知識。

不過最幸運的應是夏威夷的居民，不用等到黎明前，深夜期間就能看到血月高掛在空中。

至於血月為何又被稱為超級月亮，這是因為血月距離地球比平常更近，看起來也比一般月亮大得多；這將是今年第二次、也是最後一次的超級月亮。

除了血月和超級月亮等名稱，這次的天文奇觀還正值「花月」(Flower Moon)，即5月的滿月；據「老農夫年曆」指出，「5月是北美遍地開花的季節」。

疫情 亞利桑納州 洛杉磯

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