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Peloton跑步機造成1童死29傷 召回、下架 CEO道歉

編譯周芳苑／綜合5日電
健身器材業者派樂騰在全美召回12萬5000步跑步機，跑步機與一名孩童死亡、另29人受傷有關。(美聯社)
健身器材業者派樂騰在全美召回12萬5000步跑步機，跑步機與一名孩童死亡、另29人受傷有關。(美聯社)

由於已造成一名兒童死亡、至少29人受傷，健身器材業者「派樂騰」(Peloton)5日宣布召回12萬5000部跑步機，一改4月間否認產品危險、堅不下架的強硬姿態。

影音來源：YouTube

派樂騰5日宣布，將針對已出售的跑步機Peloton Tread+全額退款，單價超過4200元，退款之餘，也將全面停售。

居家健身器材Peloton Tread+跑步機至少造成一名兒童死亡、29人受傷；...
居家健身器材Peloton Tread+跑步機至少造成一名兒童死亡、29人受傷；派樂騰公司5日宣布召回12萬5000部跑步機。(取自消費品安全委員會推特)

派樂騰表示，共收到72份跑步機意外報告，成人、兒童、寵物及健身球等其他物件被拖拉到跑步機器下，其中有29名兒童受傷，包括骨折、割傷，一名六歲兒童死亡。

自從發生兒童被拖到這款跑步機底下死亡後，消費品安全委員會(CPSC)4月17日警告，家中有孩童及寵物的人應馬上停止使用。

派樂騰隨即反駁，聲稱警告不正確且誤導，該公司執行長佛利(John Foley)當時還說他不打算召回這款產品；但情勢5日大逆轉，佛利透過聲明道歉。

召回消息公布後，總部位於紐約的派樂騰公司股價下跌近14%，創次高跌幅。

康州民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal)是消費品安委會主席；他說，召回行動推遲，將消費者置於危險中，令人無法接受；委員會不會讓派樂騰這樣的公司左右消費者安全。

依法，消費品安委會為發布產品的危害警告，必須與企業溝通。

派樂騰最著名的產品是固定健身自行車，約三年前推出跑步機。新冠疫情下，人們避免上健身房、改而在家運動，派樂騰健身器材銷量大增，2020年第四季營收10億元，是前一年同期的兩倍以上。

消費品安委會發言人馬蒂亞克(Joseph Martyak)說，消安會正在檢測問題產品，但Peloton Tread+的皮帶及離地高度等設計可能讓派樂騰跑步機比其他品牌更容易將人、寵物及其他物品拖到機器下方。

擁有派樂騰跑步機的消費者2022年11月6日前可獲全額退款；消費品安全委員會說，如要繼續使用跑步機，務必移放在兒童及寵物無法觸及的地方。

健身 營收 紐約

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