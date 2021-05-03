我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

反蘋果壟斷訴訟案開審 恐改寫App Store規則

編譯徐薏茹╱綜合2日電
蘋果公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰3日開審。(美聯社)
蘋果公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰3日開審。(美聯社)

蘋果(Apple)公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰將於3日正式開庭，此次審理可能將顛覆蘋果對於其平台App Store的控制，大幅改寫規則。

應用程式商店App Store每年為蘋果帶來幾十億元的可觀收入，而人氣電玩「要塞英雄」(Fortnite)的遊戲商Epic Games則控告蘋果抽成抽太兇，對應用程式開發商抽取15%到30%的佣金，是非法壟斷；蘋果一方反駁Epic Games的控告。

「要塞英雄」去年8月因增添自家支付系統，繞過蘋果收費而遭蘋果下架，Epic Games表示此前該公司往往得付給蘋果高額傭金。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)及 Epic Games執行長斯維尼(Tim Sweeney)將在加州奧克蘭出庭，雙方都不希望由陪審團審理，基於此案重大的利害關係，極有可能再上訴。

在此訴訟戰中，Epic Games主張蘋果的影響力大到已成為壟斷企業，蘋果因此能藉此擴大並阻撓競爭對手。

蘋果則稱他們面臨多家對手的競爭壓力，舉例來說，約有20億支智慧型手機並非使用iPhone的軟體及其應用程式商店，有許多智慧型手機主要使用Google的安卓系統，蘋果也稱Epic Games只是希望想從iPhone的生態系統中佔便宜；Epic Games另外也已對Google提出訴訟。

根據估計，蘋果的應用程式商店收入約為每年150億元到180億元，蘋果則對此估算有異議，但並未公開自家公司的數據，蘋果強調在他們線上商店中有85%的應用程式未被收取費用。

蘋果表示收取的傭金是回收投資成本的合理途徑，同時為應用程式審查過程提供資金，蘋果稱這對於保護應用程式及用戶安全相當重要；每週約有10萬個應用程式提交審查，當中大約有40%因某些問題被駁回。

Epic Games一方將試圖證明蘋果利用安全問題來掩蓋其真正的動機，維持其壟斷地位，從應用程式開發商中榨取更多利益。

此案預計將花整個5月的時間來審理，並於隨後幾周做出裁決。

蘋果 智慧型手機 App

上一則

全美人口增長降至大蕭條水平 猶他、愛達荷卻逆勢成長

下一則

「發到疫情結束」 民主黨議員推動第4波紓困支票

延伸閱讀

反蘋果壟斷案開審 恐改寫App Store規則

反蘋果壟斷案開審 恐改寫App Store規則
12.9吋iPad Pro可兼容舊版巧控鍵盤 但無法完全密合

12.9吋iPad Pro可兼容舊版巧控鍵盤 但無法完全密合
光碟片另有妙招

光碟片另有妙招
日進斗金！這家公司Q1每分鐘入帳83萬元 超車蘋果

日進斗金！這家公司Q1每分鐘入帳83萬元 超車蘋果

熱門新聞

圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

2021-04-29 12:21
全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。(聯合報系資料照片)

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

2021-04-27 23:05
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
美國將再有一劑新的新冠疫苗NOVAVAX尋求緊急授權使用。(路透)

Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納

2021-04-27 22:08
最新一期英國《經濟學人》雜誌認為，當前地球最危險之處是台灣。圖╱╲取自網路

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

2021-05-01 20:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員