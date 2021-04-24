SpaceX創辦人馬斯克：2024年 可助NASA送太空人登月

太空探索公司創辦人兼執行長馬斯克有信心能在2024年將兩名太空人送上月球。(美聯社)

太空 探索公司(SpaceX)正在開發的新一代巨型火箭「星艦」(Starship)，儘管一再試驗失敗，但公司的創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk)仍滿有信心，表示「星艦」可將人們帶到火星。

美國太空總署(NASA )亦已選擇「星艦」，作為把太空人送到月球的工具；馬斯克23日在記者會上表示，「星艦」可能在「幾年內」就可以實現載人飛行；他說，他對這個日程是有點樂觀，因此需要加把勁，但未來幾年實現載人飛行並非不可能。

NASA表示，「星艦」最早可在2024年將兩名太空人送到月球，馬斯克認為這個時間表是可行的。

日本億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)早已為「星艦」投下信心一票，為自己及另外八人「訂票」，在2023年參加為期一周的繞月飛行。

不過，要付諸實現仍有很長的路要走；SpaceX一直在德州的博卡奇卡(Boca Chica)試驗飛行「星艦」的原型機，但迄今所有試飛均以爆炸告終。

馬斯克談到爆時說，還有很多工作要做，不過研發團隊有快速進展。

他希望「星艦」發射系統每個部分都完美無缺，能夠重複使用，這可使發射成本降低100倍，而能夠固定降落不會爆炸，正是SpaceX開發「星艦」的主要關鍵。

馬斯克表示，如具有快速且完全的可重用性，那就是通往天堂的門戶。而NASA的支持，就顯得意義重大。

根據計畫，NASA先使用自己的太空發射系統將太空人升空，之後靠泊在月球軌道上的「星艦」，太空人轉乘「星艦」，「星艦」降落到月球，太空人在月球探索一周後，乘坐「星艦」返回NASA的飛船，然後再返地球。

他曾表示計畫建造1000艘「星艦」，將人員和貨物運送到火星。