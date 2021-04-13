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弄巧成拙！投票權改革案 合法移民恐反遭驅逐

記者顏伶如╱綜合報導
一些移民律師及進步派專家指出，民主黨正在推動的投票權改革法案恐將弄巧成拙，倘若通過立法，可能無意之間對移民社區造成重大傷害，(美聯社)
一些移民律師及進步派專家指出，民主黨正在推動的投票權改革法案恐將弄巧成拙，倘若通過立法，可能無意之間對移民社區造成重大傷害，(美聯社)

某些移民律師及進步派專家指出，民主黨正在推動的投票權改革法案恐將弄巧成拙，倘若通過立法可能無意之間對移民社區造成重大傷害，甚至導致合法移民遭驅逐出境，以及被永久禁止成為美國公民

眾院民主黨議員草擬的「人民法案」(For the People Act)，內容包括幫民眾設置自動註冊參加投票(register to vote)機制，每當民眾申辦駕照或州政府身分證明時，就會自動完程註冊參加投票，除非民眾主動要求取消(opt out)。

國家廣播公司(NBC)報導，某些移民律師對於草案內容提出質疑，並指這套機制可能發生無心之過，錯將合法入境美國、但還未取得投票權的移民也自動註冊參加投票，例如持工作簽證入美的民眾，或者持有綠卡但還沒拿到公民的移民。

移民律師表示，還沒有投票權的合法移民一旦被自動註冊參加投票，將會衍生嚴重後果，包括遭到驅逐出境，或永久禁止歸化入籍。

專家指出，還不是美國公民的合法移民不必註冊參加投票，自動註冊機制可能讓移民因為混淆而勾錯選項，或者在監理所(DMV，又稱汽車管理局)人員詢問移民身份時發生溝通誤會，導致必須面臨嚴重的法律後果。

明尼蘇達州移民律師艾丁(Gloria Contreras Edin)接受訪問時說：「錯誤聲稱自己擁有美國公民，就是我們所說的死亡之吻(kiss of death)，將留下抹之不去的永久污名，再也無法成為公民。」

艾丁說，幫民眾自動註冊參加投票的眾院草案帶有潛在危機，極可能讓合法移民在不小心的情況下便觸犯移民法規。

根據聯邦法律，非公民聲稱自己是美國公民並意圖投票即構成犯罪，即使是並非故意犯法的無心之過(honest mistakes)也包括在內，倘若完成投票則將坐牢。

艾丁分析，在這種情況下，「無知」(Ignorance)將不足以做為辯護理由，因此草案很可能讓在美國已經待了二、三十年，有著工作也有繳稅的合法移民，稍微不慎就鑄下永久大錯。

一些移民律師及進步派專家指出，民主黨正在推動的投票權改革法案恐將弄巧成拙，倘若通...
一些移民律師及進步派專家指出，民主黨正在推動的投票權改革法案恐將弄巧成拙，倘若通過立法，可能無意之間對移民社區造成重大傷害，(Getty Images)

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