我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

是否廢除DACA計畫 德州聯邦地區法官延至4月裁決

編譯潘勛╱綜合30日電
支持「童年抵美暫緩遣返計畫」的學生在華府聯邦最高法院前示威，聲援夢想生。(美聯社)
支持「童年抵美暫緩遣返計畫」的學生在華府聯邦最高法院前示威，聲援夢想生。(美聯社)

備受關注的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)存廢問題，德州聯邦地方法院法官哈南(Andrew Hanen)30日以正反兩造律師應提供更多資訊為由，延遲到4月裁決。

美聯社30日報導，DACA又稱「夢想生」(Dreamers)計畫，提供有限制的保護，給數十萬孩提時代便被帶到美國的移民，2012年由時任總統的歐巴馬頒布。以德州為首的共和黨主政州聯盟興訟，要求哈南廢止夢想生計畫，而墨裔法律辯護和教育基金(Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF)、新澤西州則擔任辯方，要求保留該計畫。

受DACA保護者為數逾60萬，他們得有兩年期限不受遣返，期限另得以延長，並收到工作許可及社會安全號碼，但他們必須符合幾項要求，包括不得有犯罪定讞紀錄；若經DACA收容但後來被捕，就面臨遞解回母國的命運。

2018年，哈南法官拒絕簽署初步強制遣返令，聲稱德州等州拖那麼多年才興訟，但是哈南在判決中表示，自己相信DACA不合憲，呼籲國會立法保護夢想生。幾個聯邦法院分別判決，前總統川普不得終止夢想生計畫，另要求他恢復收容夢想生。

但夢想生計畫依然岌岌可危。控方律師團30日催促哈南快快廢止夢想生計畫，而墨裔法律辯護和教育基金則表示，拜登總統及國會正考慮立法解決夢想生問題，要求哈南暫緩，別頒布任何裁決。

國會夢想生提案面臨共和黨大力反對，而且移民政策，因最近未有父母陪護兒童入境數目劇增，變得更為棘手。共和黨國會議員指責，拜登解除川普時代的部分移民限令，導致移民如潮，攜家帶眷想進入美國境內；話雖如此，美聯社採訪移民家庭及專家表示，想移民的理由五花八門。

 哈南指出，歐巴馬頒布DACA以來，國會幾十次想立法都告失敗。

夢想生 移民家庭 德州

上一則

淫魔艾普斯坦女友 罪狀再添一條 培養少女「性服務」

下一則

凝聚川粉 川普夫婦成立新網站45office.com

延伸閱讀

剛受訓兩周返白宮 拜登愛犬又咬人

剛受訓兩周返白宮 拜登愛犬又咬人
華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官

華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官
拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%

拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%
趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

熱門新聞

美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
警方22日晚仍在金蘇柏超市內進行調查。(美聯社)

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

2021-03-23 12:00
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形