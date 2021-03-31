是否廢除DACA計畫 德州聯邦地區法官延至4月裁決

支持「童年抵美暫緩遣返計畫」的學生在華府聯邦最高法院前示威，聲援夢想生。(美聯社)

備受關注的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)存廢問題，德州 聯邦地方法院法官哈南(Andrew Hanen)30日以正反兩造律師應提供更多資訊為由，延遲到4月裁決。

美聯社30日報導，DACA又稱「夢想生 」(Dreamers)計畫，提供有限制的保護，給數十萬孩提時代便被帶到美國的移民，2012年由時任總統的歐巴馬頒布。以德州為首的共和黨主政州聯盟興訟，要求哈南廢止夢想生計畫，而墨裔法律辯護和教育基金(Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF)、新澤西州則擔任辯方，要求保留該計畫。

受DACA保護者為數逾60萬，他們得有兩年期限不受遣返，期限另得以延長，並收到工作許可及社會安全號碼，但他們必須符合幾項要求，包括不得有犯罪定讞紀錄；若經DACA收容但後來被捕，就面臨遞解回母國的命運。

2018年，哈南法官拒絕簽署初步強制遣返令，聲稱德州等州拖那麼多年才興訟，但是哈南在判決中表示，自己相信DACA不合憲，呼籲國會立法保護夢想生。幾個聯邦法院分別判決，前總統川普不得終止夢想生計畫，另要求他恢復收容夢想生。

但夢想生計畫依然岌岌可危。控方律師團30日催促哈南快快廢止夢想生計畫，而墨裔法律辯護和教育基金則表示，拜登總統及國會正考慮立法解決夢想生問題，要求哈南暫緩，別頒布任何裁決。

國會夢想生提案面臨共和黨大力反對，而且移民政策，因最近未有父母陪護兒童入境數目劇增，變得更為棘手。共和黨國會議員指責，拜登解除川普時代的部分移民限令，導致移民如潮，攜家帶眷想進入美國境內；話雖如此，美聯社採訪移民家庭 及專家表示，想移民的理由五花八門。

哈南指出，歐巴馬頒布DACA以來，國會幾十次想立法都告失敗。