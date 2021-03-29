男離職討915元工資…老闆竟給9萬枚1分錢硬幣 丟車道上

喬治亞州一名男子向前雇主索討去年底離職應得的915元最後工資，不料，刻薄的前雇主運來一堆等值的一分錢硬幣，堆到他家車道上。圖為該男子把9萬多個硬幣裝進手推車。(美聯社)

喬治亞州 一名男子向前雇主索討去年底離職應得的915元最後工資，不料，刻薄的前雇主運來一堆等值的一分錢硬幣，堆到他家車道上，還在錢堆上附紙條寫上「X你」二字。男子及其女友震驚之餘，將此荒唐事公諸於眾。

奧莉維亞·奧克斯利(Olivia Oxley)在社群媒體 Instagram上貼出一連串照片和貼文，展示19日她和男友弗拉滕(Andreas Flaten)自家車道上的「奇觀」：一堆重達500磅、價值915元的一分錢硬幣。

那9萬1500個一分錢硬幣，總值完全符合弗拉滕去年11月從汽車廠離職前的剩餘工資；弗拉滕向前雇主討了很久，甚至還向喬州 勞工廳申訴，這才終於「領到」。

哥倫比亞廣播公司附屬機構WGCL為此找到弗拉滕的前老闆沃克(Miles Walker)，但沃克不願多說，只表示他「不太記得是否把硬幣倒在那裡，『關鍵是，他拿到了報酬。』」

這幾天，弗拉滕和奧克斯利持續在清潔這些錢幣，好拿去銀行兌換。弗拉滕日常例行工作多了清潔錢幣這一項，他說他一個半小時大約能清理出幾百個一分錢，「我做了工作之後還要花更多功夫才能拿到錢，這不公平。」

奧克斯利表示，故事被報導之後，很多人都提到各自在職場被雇主惡劣對待的遭遇，並談到他們的無力感，「我希望我們能夠成為某種榜樣。」

她說，「我們要向包括正在受虐中的所有人闡明，即使情況很糟，仍可忠於自己，做個正派的人，並找到一些喜悅和正面的價值。」奧克斯利特別指出，「這麼多一分錢，我們勢必會發現一些珍寶。我已經找到了1937年的珍貴硬幣。」