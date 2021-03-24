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第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

編譯郭宣含／綜合23日電
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

國稅局(IRS)表示，拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將陸續送達美國民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會接踵而至。

國稅局22日表示，該局從19日開始為更多符合資格的家庭處理紓困補助，這表示收受者有機會在24日領取這些補助；家庭戶則可開始透過郵寄支票和預付卡取得這筆補助；不過國稅局未宣布24日擬發放多少補助款。

「國稅局創下紀錄，持續發放第三輪紓困金。」國稅局局長瑞狄格(Charles Rettig)表示：「由於新一輪紓困涉及更多郵寄補助，我們敦促民眾未來幾周注意信箱中的支票或預付卡。」

國稅局上周直接發放約9000萬元的支票，另外寄發15萬元支票給無銀行帳戶者；國稅局和財政部官員3月初也說擬在第三輪紓困案的前十天發放約1億元補助。

不過部分人士表示，他們遲未收到每人和每名被扶養人1400元的紓困金；老年人也認為，他們的需求遭忽視。

國稅局回應指出，目前正和社會安全局(SSA)、鐵路職工退休基金和退伍軍人事務部等其他聯邦單位合作，持續更新2021年領取者的收入資訊，但未告知何時發放新一輪紓困中的社會安全退休金、失能金、鐵路補助和退伍軍人補助。

補助延誤發放的情況在第一和第二輪紓困時也出現過，民眾雖可用「Get My Payment」工具查看入帳情況，但卻令人喪氣，因多數人無法更新銀行資訊或地址，或者部分民眾一直看到「無法得知匯款進度」，這可能代表國稅局尚未處理個人補助款，或者這些民眾不符合領取支票的資格。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)因此致信國稅局了解延誤情況；國稅局22日在聲明中指出，國稅局會盡快在官網提供更多補助款寄達的資訊。

國稅局 紓困金 支票

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