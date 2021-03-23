非白人難進三軍官校？國會議員推薦軍校生 少數裔僅3成

研究發現，經由國會議員推薦讀軍校的少數族裔學生，比率遠低於白人學生。圖為空軍官校去年的畢業典禮。(美聯社)

三軍官校只收國會議員、總統、副總統、陸海空軍部長或軍校校長推薦、提名 的學生，但耶魯 法學院研究發現，經由國會議員推薦讀軍校的少數族裔學生，比率遠低於白人學生。

耶魯法學院退伍軍人法律服務處和康州退伍軍人法律中心，參照過去25年當中，經由國會議員推薦到西點軍校、海軍和空軍官校被錄取的學生資料，發現非裔 學生僅占6%，西語裔8%，白人高達74%。目前全國公立學校的學生當中，15%是非裔，27%是西語裔。

康州退伍軍人法律中心主任布瑞南(Liam Brennan)說，因為許多將官都是三軍官校畢業的，國會議員推薦的頸瓶，到最後就會影響到軍方高層的多元性，讓有色人種很難在軍中出頭。

他說：「部分國會議員固然很誠意地想多推薦有色人種學生入軍校，統計資料很清楚地顯示，整體國會議員也好，軍校錄取學生辦法也好，都亟需改進。」

本研究發現，2009到2019年間，民主黨議員提名的有色人種學生，占總被提名人數的32%，共和黨議員所提名占15%。

參院國防委員會委員布魯門索(Richard Blumenthal)參議員說，差別這麼大，難怪國會要把三軍官校的申請辦法「標準化」並且透明化。

國會最近通過法案，要求軍方將各軍種學校錄取學生的族裔分類及各統計類別都予標準化，每年提出一份報告，將上學年度所有申請人的資料，以及每個選區每個議員的提名紀錄，都列出來，供國人參考。

國會也設立了一個入口網站，讓國會議員一目了然誰提名誰進哪個軍校。

布魯門索說：「把資訊標準化，又設立入口網站，有助於讓全國學生申請讀軍校的過程更加一致。」

這兩個單位在另一份研究報告當中說，受推薦入軍校的學生，男生人數是女生的三倍。