我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

哈佛、MIT研究：男性、年長、抽菸 染疫風險高

編譯林梅婕╱綜合9日電

哈佛大學與麻省理工大學共同創立的博勞德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)，以及麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)共同領導的最新研究指出，男性、年長及吸菸者感染新冠病毒的機率更高。

經過數萬名受測者的鼻腔和呼吸道細胞的研究分析發現，年紀較長和抽菸的男性細胞更容易與病毒接觸連結；不過研究團隊表示，目前還無法解釋究竟這些族群的哪些特徵導致細胞較容易被病毒入侵。

先前的研究曾指出，男性相比女性較容易感染新冠病毒，而年長者相對於年輕人感染機率較高、吸菸者比不吸菸者也更容易感染；但一直到近期的研究才證實，某些群體確實更容易遭受病毒攻擊。

該研究發表於學術期刊「自然醫學」(Nature Medicine)，詳述研究團隊以228名未感染新冠肺炎的受測者為樣本，透過其鼻腔、呼吸道和肺部肌肉組織觀察共130萬個細胞後進行分析；接著研究人員又針對「血管收縮素轉化酶2」(ACE2)和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」(TMPRSS2)，兩種基因進行更深入的研究。

整體來說，病毒主要透過ACE2入侵人體，而TMPRSS2則是促使新冠病毒上的棘狀蛋白接合宿主細胞；而研究結果顯示，男性、年長者及抽菸的人體內都含有較多的ACE2；不過研究團隊又對受測者做更多分析，發現已經戒菸的人和仍有抽菸的人，體內ACE2含量並沒有太大差異

麻州 肌肉 哈佛大學

上一則

美國首劑新冠疫苗接種藥瓶 留存史密森尼國家博物館

下一則

50歲以上、逾20年菸齡 專家：每年應作肺癌CT篩查

延伸閱讀

哈佛、MIT研究：男性、年長、抽菸 染疫風險高

哈佛、MIT研究：男性、年長、抽菸 染疫風險高
抽菸+一天一罐汽水 密州少女牙齒發黑爛光超嚇人

抽菸+一天一罐汽水 密州少女牙齒發黑爛光超嚇人
伊州癮君子列優先打疫苗名單 芝城與附近郡縣暫不跟進

伊州癮君子列優先打疫苗名單 芝城與附近郡縣暫不跟進
伊州「癮君子」 即起列入優先施打名單

伊州「癮君子」 即起列入優先施打名單

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視