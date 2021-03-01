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族民被盜用 切諾基原住民要求吉普改名

記者張聲肇／綜合報導
切諾基族首領霍斯金表示，族名未經允許用來命名Cherokee多功能車很不妥，要求汽車製造商改名。(美聯社)
切諾基族首領霍斯金表示，族名未經允許用來命名Cherokee多功能車很不妥，要求汽車製造商改名。(美聯社)

族名被吉普(Jeep)汽車「盜用」多年的切諾基(Cherokee)原住民名稱，已於上月25日首度要求汽車製造商改名；Jeep母公司史岱蘭提斯(Stellantis)集團正打算推出新一代產品，配合意願似乎不高。

切諾基族首領霍斯金(Chuck Hoskin Jr.)受訪時表示，屬於他族人的名字，未經允許用來命名Cherokee多功能車，這很不妥。人口38萬5000人，主要聚居在奧克拉荷馬州的切諾基族，是聯邦認可的最大原住民族群。

Stellantis集團卻認為無所不妥：「多年來，我們經過用心選擇與培育產品聲譽，就是尊重並慶祝北美原住民的高貴、功績與驕傲的意思。我們極願意和尊敬的切諾基首領霍斯金坦誠對話。」

Jeep公司1974年首度推出Cherokee多功能車，2000年代末才停產，但2014年恢復生產，並且銷路極好，去年就賣掉20萬輛，今年飛雅特(FIAT)和標緻(Peugeot)合併後創立主力生產吉普車的Stellantis集團。

北美企業長久以來，習於拿原住民的族名和意象當作促銷產品的品牌工具，切諾基族一直也未針對吉普車「盜用」族名表示意見，但是去年明尼亞波利斯發生非裔佛洛伊德之死事件，引發全國爭取族群平等示威浪潮後，許多城市、企業、球隊等紛紛拿掉和邦聯及原住民有關的名稱或圖像，沒改名的也在考慮更換名稱。

其中最著名的案例就是職業美式足球大聯盟(NFL)華盛頓紅人隊(Washington Redskins)的隊名，在原住民族不斷施壓下，老闆史奈德於去年7月終於同意隊名、圖像一起放棄。

奉勸企業界放棄使用原住民名稱的學者哈喬(Suzan Shown Harjo)也是晨星研究所所長。她說，Jeep公司說什麼尊重原住民才使用其族名，根本就是藉口。

她說，未經允許就占用人家的族名，這對原住民就是「特別痛苦」的事。

哈喬說，多年來大家都假設我們的土地、水、和金、銀、銅礦場，都順道拿原住民的名稱、圖像來命名、當商標，「盜用何時了？」

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