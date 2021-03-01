我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

編譯林育正／綜合28日電
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

美國郵政信件延遲抵達的狀況已持續八個月，已讓民怨達到最高點，遲來的帳單造成的額外費用，都得由個人自行吸收，消費者轉向網路帳單；支票寄送效率不彰，使現金流短缺已嚴重影響中小企業營運。

美國郵政效率不佳、人手不足，負債還高達1884億元。郵局過去為少數廣受大眾支持的公家機關，現在卻身敗名裂。

自從6月德喬伊(Louis DeJoy)接任郵政總局局長以來，目前郵遞效能已跌至谷底。根據GrayHair郵件追蹤軟體，上個月在大部分州，帳單與支票等一級郵件，至少要五天才會抵達。時間往回推90天在假期購物與寄件高峰，第一級郵件平均超過六天才能到達。目前郵局目標使當地郵件兩天就能到達，非當地郵件則是三至五天。

根據呈報給聯邦法院的資料，去年12月底，非當地郵件的準時送達率僅有38%。但在過去，準時送達率為90%，目前郵局還未提供2021年的統計數據。

郵局效率不佳的後果只能由民眾和企業自行承擔，並且找尋替代方案。全國商業郵政唱藝團體主席普朗克特(Michael Plunkett)就說：「郵局是寡頭獨佔事業，如果你要寄信或是帳單，你就會去郵局。」

小型地產開發商 Arzon Development的老闆萊斯(Jim Rice)，對於轉投收費較高的物流業者相當謹慎，深怕將成本轉介至客戶身上。他說：「信件遺失的狀況從一年一至兩次，到現在每個禮拜都在發生。我們公司相當仰賴郵件，這讓我們非常困擾。」

德喬伊上周在國會聽證會上表示：「這種狀況讓人無法接受，我希望向遭受影響的所有人道歉。」德喬伊現在積極推動計畫，改善財務狀況和服務品質，包括推出更高價位，或是速度更慢的寄送服務等。

但民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)卻表示：「你的解決方案怎麼聽起來像投降一樣。」拜登總統已提名三位民主黨人士進入郵政委員會，屆時將有權力抗衡前總統川普提名的委員，將德喬伊開除。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也說：「我們需要能把工作做得更好的領導人。」

美國郵政 帳單 支票

上一則

彰顯包容多元性別 蛋頭玩具不再稱先生、太太

下一則

賀錦麗「空中」喜會非裔太空人 讚揚創造歷史

延伸閱讀

錯體珍郵 可遇不可求

錯體珍郵 可遇不可求
羊頭灣郵局火燒2周仍停擺 華人怨不便

羊頭灣郵局火燒2周仍停擺 華人怨不便
上海入境包裹 揪出406隻活螞蟻

上海入境包裹 揪出406隻活螞蟻
郵政效率太糟糕 總局長可能下台

郵政效率太糟糕 總局長可能下台

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

2021-02-23 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋