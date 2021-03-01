帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

美國郵政 信件延遲抵達的狀況已持續八個月，已讓民怨達到最高點，遲來的帳單 造成的額外費用，都得由個人自行吸收，消費者轉向網路帳單；支票 寄送效率不彰，使現金流短缺已嚴重影響中小企業營運。

美國郵政效率不佳、人手不足，負債還高達1884億元。郵局過去為少數廣受大眾支持的公家機關，現在卻身敗名裂。

自從6月德喬伊(Louis DeJoy)接任郵政總局局長以來，目前郵遞效能已跌至谷底。根據GrayHair郵件追蹤軟體，上個月在大部分州，帳單與支票等一級郵件，至少要五天才會抵達。時間往回推90天在假期購物與寄件高峰，第一級郵件平均超過六天才能到達。目前郵局目標使當地郵件兩天就能到達，非當地郵件則是三至五天。

根據呈報給聯邦法院的資料，去年12月底，非當地郵件的準時送達率僅有38%。但在過去，準時送達率為90%，目前郵局還未提供2021年的統計數據。

郵局效率不佳的後果只能由民眾和企業自行承擔，並且找尋替代方案。全國商業郵政唱藝團體主席普朗克特(Michael Plunkett)就說：「郵局是寡頭獨佔事業，如果你要寄信或是帳單，你就會去郵局。」

小型地產開發商 Arzon Development的老闆萊斯(Jim Rice)，對於轉投收費較高的物流業者相當謹慎，深怕將成本轉介至客戶身上。他說：「信件遺失的狀況從一年一至兩次，到現在每個禮拜都在發生。我們公司相當仰賴郵件，這讓我們非常困擾。」

德喬伊上周在國會聽證會上表示：「這種狀況讓人無法接受，我希望向遭受影響的所有人道歉。」德喬伊現在積極推動計畫，改善財務狀況和服務品質，包括推出更高價位，或是速度更慢的寄送服務等。

但民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)卻表示：「你的解決方案怎麼聽起來像投降一樣。」拜登總統已提名三位民主黨人士進入郵政委員會，屆時將有權力抗衡前總統川普提名的委員，將德喬伊開除。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也說：「我們需要能把工作做得更好的領導人。」