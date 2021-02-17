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喬丹捐款1000萬元 幫助北卡家鄉兩診所

編譯周芳苑／綜合16日電
籃球名將喬丹捐款1000萬元，在北卡家鄉鄰近的社區開設兩家醫療診所。(美聯社)
籃球名將喬丹捐款1000萬元，在北卡家鄉鄰近的社區開設兩家醫療診所。(美聯社)

NBA球星喬丹(Michael Jordan)將再次捐款回饋孕育他成長的北卡羅來納州故鄉；預計捐款1000萬元，在北卡家鄉鄰近服務欠佳的社區開設兩家醫療診所。

接受捐助的諾文健康醫療系統(Novant Health)15日宣布喬丹這項善舉；諾文診所預訂2022年初在北卡東南沿海的新漢諾威縣開業，據媒體報導，這是籃球名人堂運動員有史以來最大的捐贈之一。

喬丹曾於2019、2020年捐贈700萬元，在北卡的夏洛特(Charlotte)開設喬丹家庭診所(Michael Jordan Family Clinics)，先後於2019年、2020年10月開業，迄今已診斷4500多名患者。並已接種近1000株新冠病毐疫苗。

喬丹透過聲明說，他很高興再次與諾文健康醫療系統合作，擴展家庭診所運作模式，以便他的故鄉能夠提供更好的重要醫療服務，他認為，「無論住在哪裡、是否有保險，每個人都應該獲得優質的醫療保健。」

諾文醫療系統表示，即將開設的新診所將為更多農村地區和鄰近社區、以及未投保或投保不足的人們提供服務。

喬丹在濱海城市威爾明頓(Wilmington)成長，長大後在教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)打球；之後展開職業籃球生涯，在NBA打了15個賽季，為芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)贏得六個冠軍。

喬丹懂得飲水思源，他說，故鄉威爾明頓在他心中佔有特殊的位置，能夠回饋給支持我一生的社區，令他覺得滿足而快樂。

截至目前，喬丹已向諾文健康基金(Novant Health Foundation)提供1700萬元捐款，都用以開設診所。

喬丹 北卡羅來納州 NBA

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