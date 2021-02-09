拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

拜登政府撤回禁止中美洲三國難民從西南部入境尋求庇護的協議，但國務卿布林肯說，這不代表美國開放邊界。(美聯社)

拜登 政府撤回禁止中美洲三國難民從西南部入境尋求庇護的協議，推翻前總統川普的移民 政策，但不表示美國開放邊界；移民權益團體表示，拜登的移民新政不只推翻川普，還可能超越歐巴馬時代的移民政策。

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，華府已於6日告知瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多政府，啟動正式終結限制難民協議的程序。

這些協議在疫情之初推行，要求尋求庇護者從美墨邊境 入境，而不能從中美洲的第三國要求入境庇護。

布林肯表示，拜登政府相信夥伴政府可以更適切的處理移民問題，但不表示美國的邊境開放，雖然我們致力擴大保護並提供這些地區人民機會，但美國仍是有邊境、法治的國家。

拜登上周頒布的三道行政命令，修正前朝的離散家庭政策，設立專門小組致力讓545名兒童與家長團聚；同時下令審查川普的公共負擔決策，此舉限制移民利用糧食券等社會福利。

此外，拜登呼籲審查難民與歸化者程序，並讓拉丁美洲移民有機會成為公民。

長期從事教育平權工作的「墨裔法律保護和教育基金」(Mexican American Legal Defense and Education Fund)主席薩恩茲(Thomas Saenz)說：「拜登政府不僅廢除川普的政策，還可能超越歐巴馬政府，這肯定會讓西半球國家對於難民及庇護議題刮目相看。」

許多移民專家以更實際的長程觀點，看好拜登的政策。

美國移民協會(AIC)政策主任洛爾利(Jorge Loweree)說：「我們正處於無法再強制改變需求的情況，我們已看到政府認清這點。」

另有人認為，拜登的做法與歐巴馬迥異，可能會更有效率的解決邊境問題並增加援助外國。

拉美裔聯盟(League of United Latin American Citizens)主席加西亞(Domingo Garcia)說：「草擬中美洲馬歇爾計畫(Marshall Plan for Central America)，比興築邊境圍牆或雇用移民官員還要便宜；這樣一來，不僅提供中美洲國家人民工作機會與安全，也能堵住抵美的難民源頭，減少難民問題。」