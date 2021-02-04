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暴動殉職警察移靈國會 下葬阿靈頓公墓 拜登悼念

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
3日在國會圓頂大廳為殉職國會警察斯科尼克舉行追思儀式。(美聯社)
3日在國會圓頂大廳為殉職國會警察斯科尼克舉行追思儀式。(美聯社)

1月6日國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)，骨灰盒2日晚間移靈國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)，供國會駐警及國會議員瞻仰。拜登總統當晚即前往悼念，一度將手放在斯科尼克的骨灰盒上為其禱告，面色凝重哀傷。3日舉行兩場悼念儀式後，骨灰將長眠阿靈頓國家公墓。

斯科尼克在遭到攻占國會的挺川群眾攻擊後傷重，在1日7日宣告不治。國會暴動前，前總統川普呼籲集結在華府國家廣場的支持者，為推翻2020年選舉結果「抗戰到底」。

斯科尼克骨灰盒2日晚間9時30分左右抵達國會，開放國會駐警瞻仰，國會議員則參加3日舉行的追悼儀式；骨灰盒之後將運往阿靈頓國家公墓。

拜登、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等國會領袖，2日晚間前往悼念。

平民停靈國會是莫大殊榮，這往往是政府官員、前總統才有的待遇。

舒默在儀式上說：「福佑如斯科尼克般的維持和平者，現在讓我們成為他記憶中的維和者。」

這場儀式由斯科尼克的家屬、議員，以及國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin III)、華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)等政府高官參加，波洛西發表演說；儀式開始前副總統賀錦麗及夫婿到場致哀。

這起暴動事件讓國會議員震撼迄今，不少議員除擔心國家前途，更擔心自身安危。雖然兩黨議員同聲譴責暴力，也譴責川普在整起事件中扮演的角色，但對於接下來如何對國會暴動究責，兩黨分歧明顯。

眾院1月13日表決通過彈劾川普，罪名為煽動暴力。但彈劾案送到參院後，共和黨參議員不願投票贊成彈劾川普。暴動過後，國會山莊外圍豎起鐵絲網，一般民眾不得任意進入，大批國民兵也在周邊戒備。

拜登總統夫婦2日晚來到國會圓頂大廳，站在因暴動殉職的國會警察斯科尼克的骨灰盒前致...
拜登總統夫婦2日晚來到國會圓頂大廳，站在因暴動殉職的國會警察斯科尼克的骨灰盒前致敬。(美聯社)
國會儀式結束後，載著殉職警察斯科尼克骨灰盒的靈車緩緩駛向阿靈頓國家公墓，執法人員...
國會儀式結束後，載著殉職警察斯科尼克骨灰盒的靈車緩緩駛向阿靈頓國家公墓，執法人員列隊致敬。(美聯社)

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