我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

荒漠偷渡客橫死亞州 去年227人破紀錄

記者張聲肇／綜合報導
2020年是亞利桑納州最乾旱的一年，在該州沙漠、谷地、山野喪生的偷渡客打破紀錄。圖為立在荒野悼念死亡偷渡客的一具十字架。(Getty Images)
2020年是亞利桑納州最乾旱的一年，在該州沙漠、谷地、山野喪生的偷渡客打破紀錄。圖為立在荒野悼念死亡偷渡客的一具十字架。(Getty Images)

人道組織追蹤非法移民行跡發現，亞利桑納州史上最熱也最乾旱的2020年，橫死在該州沙漠、谷地、山野的偷渡客多達227人，打破2010年224人的紀錄。

加州和德州加緊執法，把非法移民逼到亞利桑納州南部艱難的地理環境，「不要更多死亡」等人道組織成員會把水、食物等活命必需品放在偏遠荒漠，希望多多少少減少一些不必要的人命悲劇。該州南部荒野自2004年以來，有3400人喪生。

雖然實際上死於美墨邊境「美國移民路」的人數逐年增加，官方逮捕到的人數卻顯示，過去10年非法進入亞利桑納州的偷渡客減少了幾乎一半。

2018年10月1日到2019年9月30日，邊境巡防官員在右馬(Yuma)和土桑(Tucson)段，也就是亞利桑納整個南部邊境逮捕了13萬1759移民；2008-2009同期逮捕人數為24萬8624。

專研移民問題的學者說，中美洲接連遭受兩大颶風天災，川普嚴厲執法即將被拜登政府的新政取代，今年從瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多北上找出路的人潮可能再現。

無政黨屬性的移民政策研究所所長瑟利(Andrew Selee)指出，「北上找生活之路仍是(災民的)選項。總統當選人拜登承諾改變作風，尊嚴對待移民和尋求庇護的人。」但他警告說，遽然改變政策，可能會鼓勵更多越境來美的人潮。

闢馬郡驗屍官赫斯(Greg Hess)和非營利「人性邊境」組織地圖資料組組長克瑞曲(Michael Kreyche)都認為，2020年夏天的高熱和乾旱，是造成枉死荒漠人數創新高的主要原因。

人類學家安德森(Bruce Anderson)說，雖然去年發現的屍體，有些已經部分風化為骨骸，可能更早就亡命，死於2020年的偷渡客人數，仍遠高於往年。

全國氣象局鳳凰城站說，去年7月平均氣溫高達華氏110度(攝氏43度)，八月更達華氏111度。預報專家說，鳳凰城的溫度通常和墨西哥北邊亞利桑納州索諾蘭沙漠的差不多。

2020年是亞利桑納州最乾旱的一年，在該州沙漠、谷地、山野喪生的偷渡客打破紀錄，...
2020年是亞利桑納州最乾旱的一年，在該州沙漠、谷地、山野喪生的偷渡客打破紀錄，人道關懷組織在郊外擺放食物飲水，希望能減少偷渡者死亡。(Getty Images)

非法移民 偷渡客 美墨邊境

上一則

阿州變性人須手術後才准換駕照 聯邦法官判違憲

下一則

兩警闖國會被停職 1人身兼維州國民兵

延伸閱讀

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦

拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦
移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」

移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始