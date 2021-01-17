荒漠偷渡客橫死亞州 去年227人破紀錄

2020年是亞利桑納州最乾旱的一年，在該州沙漠、谷地、山野喪生的偷渡客打破紀錄。圖為立在荒野悼念死亡偷渡客的一具十字架。(Getty Images)

人道組織追蹤非法移民 行跡發現，亞利桑納州史上最熱也最乾旱的2020年，橫死在該州沙漠、谷地、山野的偷渡客 多達227人，打破2010年224人的紀錄。

加州和德州加緊執法，把非法移民逼到亞利桑納州南部艱難的地理環境，「不要更多死亡」等人道組織成員會把水、食物等活命必需品放在偏遠荒漠，希望多多少少減少一些不必要的人命悲劇。該州南部荒野自2004年以來，有3400人喪生。

雖然實際上死於美墨邊境 「美國移民路」的人數逐年增加，官方逮捕到的人數卻顯示，過去10年非法進入亞利桑納州的偷渡客減少了幾乎一半。

2018年10月1日到2019年9月30日，邊境巡防官員在右馬(Yuma)和土桑(Tucson)段，也就是亞利桑納整個南部邊境逮捕了13萬1759移民；2008-2009同期逮捕人數為24萬8624。

專研移民問題的學者說，中美洲接連遭受兩大颶風天災，川普嚴厲執法即將被拜登政府的新政取代，今年從瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多北上找出路的人潮可能再現。

無政黨屬性的移民政策研究所所長瑟利(Andrew Selee)指出，「北上找生活之路仍是(災民的)選項。總統當選人拜登承諾改變作風，尊嚴對待移民和尋求庇護的人。」但他警告說，遽然改變政策，可能會鼓勵更多越境來美的人潮。

闢馬郡驗屍官赫斯(Greg Hess)和非營利「人性邊境」組織地圖資料組組長克瑞曲(Michael Kreyche)都認為，2020年夏天的高熱和乾旱，是造成枉死荒漠人數創新高的主要原因。

人類學家安德森(Bruce Anderson)說，雖然去年發現的屍體，有些已經部分風化為骨骸，可能更早就亡命，死於2020年的偷渡客人數，仍遠高於往年。

全國氣象局鳳凰城站說，去年7月平均氣溫高達華氏110度(攝氏43度)，八月更達華氏111度。預報專家說，鳳凰城的溫度通常和墨西哥北邊亞利桑納州索諾蘭沙漠的差不多。