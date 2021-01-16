百人會主席王恆交棒 駱家輝接任

駱家輝將任百人會理事會主席。（本報檔案照）

美國 華人精英組織「百人會 」(Committee of 100)15日宣布，前商務部長、前駐中國大使和前華盛頓州州長駱家輝(Gary Locke)，當選新一任理事會主席，將於今年5月百人會年會期間與現任主席王恆(Roger Wang)交接。

百人會每三年改選主席，新一屆理事會成員包括主席駱家輝，副主席為Megatoys創始人胡澤群(Charlie Woo)，首席財務官為前加州財務長江俊輝(John Chiang)，總法律顧問為McDermott Will & Emery LLP律師事務所合夥人朱威信(Wilson Chu)。

王恆表示，他很榮幸在過去三年擔任主席，非常期待看到駱家輝及其領導團隊為百人會帶來新能量與熱情，百人會將繼續將華裔 問題放在首位，他並承諾會繼續積極參與百人會工作，盡其所能支持百人會的發展。

駱家輝出生於華盛頓州西雅圖，於1997年至2005年擔任華盛頓州州長，是美國首位華裔州長，2009年至2011年擔任聯邦商務部長，前總統歐巴馬於2011年3月9日任命駱家輝為駐中國大使，同年7月參議院通過任命，他成為首位華裔美國駐中大使，直到2014年2月卸任。

駱家輝在2020年曾參加美國華人博物館(MOCA)舉辦的美國族裔問題座談會，與百人會前會長吳華揚(Frank Wu)對話，也曾參加白登華裔助選團(Chinese American for Biden)線上成立大會，指出華裔需要一個講真話、能把每個人團結起來解決問題的總統。