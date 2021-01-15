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兆彩7.5億 勁球6.4億 迄今前10高彩金

記者顏伶如／綜合報導
兆彩頭獎累積彩金到15日開獎將上看7億5000萬元，將是兆彩開辦以來頭獎彩金第二高；勁球頭獎彩金則估計將有6億4000萬元。(美聯社)
兆彩頭獎累積彩金到15日開獎將上看7億5000萬元，將是兆彩開辦以來頭獎彩金第二高；勁球頭獎彩金則估計將有6億4000萬元。(美聯社)

進入新年以來還不曾開出頭獎的兆彩(Mega Millions)，累積彩金到15日開獎將上看7億5000萬元，將是兆彩開辦以來頭獎彩金第二高。 勁球(Powerball)頭獎彩金則估計將有6億4000萬元。兩者頭獎彩金均擠入美國前十大最高彩金。

截至14日，兆彩與勁球兩者彩金合計高達13億9000萬元。

勁球雖然頭獎持續未開出，但主辦單位宣布，一名維吉尼亞州民眾對中五個號碼，由於點選加碼玩法(power play multiplier)而得到200萬元，另外有10張勁球彩券開出100萬元，地點分布於加州、科羅拉多州、喬治亞州、密西根州、紐約以及德州。

13日開出的勁球得獎號碼為4-19-23-25-49，外加特別號14。接下來在16日開獎的下一期勁球，頭獎彩金估計將有6億4000萬元，是勁球史上彩金第五高的紀錄，也是近兩年來勁球頭獎彩金最高的一次。

兆彩樂透12日彩金累積到6億2500萬元，但頭獎仍無人中，接下來15日開獎的彩金估計將達7億5000萬元。

7億5000萬元兆彩頭獎彩金如果由一人獨得，選擇一次提領稅後實拿5億5000萬元。

兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎。一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約2億9220萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億250萬分之1。

內布拉斯加大學奧馬哈分校(University of Nebraska-Omaha)數學系教授史威夫特(Andrew Swift)指出，中勁球頭獎的機率比擲銅板時連續28次擲出人頭的機會更加渺茫。

2016年1月，彩金高達15億8600萬元的勁球頭獎開出，由三名幸運得主平分。2018年10月，15億3700萬元的兆彩頭獎開出，獨得彩金的南卡羅來納州頭獎得主以匿名方式領獎。

樂透頭獎得主可以選擇分30年領取，或者扣稅較重的一次提領。據報導，幾乎所有頭獎得主都選擇後者。

兆彩與勁球都在全美共計45州及華府特區發行。每張彩券的價格為2元。

勁球 維吉尼亞州 南卡羅來納州

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