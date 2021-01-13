佛州海牛背被塗寫「川普」 漁獵暨野生動物局調查
佛州橘郡地方報紙「橘郡紀事報」(Citrus County Chronicle)報導，奧蘭多西北約80哩的霍莫薩薩河(Homosassa River)藍洞源頭(Blue Hole)周末發現一隻沒有防禦能力的海牛，背上被塗寫「川普」(TRUMP)英文字，美國漁獵暨野生動物管理局(United States Fish and Wildlife Service)已展開調查。
據報導，目擊者發現海牛被塗上有政治意味的字樣後，便向聯邦當局報告。
該管理局負責調查的資深官員卡瓦納(Craig Cavanna)說，根據他多年經驗，這件事對整個社區來說非常不恰當。
卡瓦納進一步提到，保護野生動物是橘郡的核心價值，所以這個地區被稱為自然海岸(Nature Coast)。
卡瓦納說，如果有人騷擾受「瀕危物種法」(Endangered Species Act)保護的海牛，便觸犯A級聯邦罪，可判處5萬元罰款外加一年的監禁。
卡瓦納和其團隊正尋線搜尋騒擾海牛的人。
據報導，海牛這類行動緩慢、慵懶的動物往往沿著橘郡西岸線季節性遷移到春季水域，在船上或游泳的人很容易靠近牠們。
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