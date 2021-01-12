兆彩、勁球連續沒人中 獎金破11億 疫情苦悶下掀發財夢

兆彩和勁球首獎連續沒人中，頭獎彩金均創歷年新高，吸引大批民眾投注，盼望在新冠肺炎疫情困頓之際發大財。(美聯社)

兆彩(Mega Millionsc)和勁球 (Powerball)首獎連續沒人中，頭獎彩金均創歷年新高，吸引大批民眾投注，盼望在新冠肺炎疫情 困頓之際發大財。

上次獎金連槓破紀錄是在2019年3月，13日開獎的勁球彩金高達5億5000萬元，12日開獎的兆彩頭獎則為6億1500萬元。

賓州 60歲的戴維森(Keith Davidson)說：「為何不買？總有人會中獎。」他說，若中獎將會聘請裡財顧問，「我們不想再工作，這就是我們想要的，我想要月領(彩金)。」

賓州哈弗敦(Havertown)社區的Beer Guys啤酒廠工人二度開放集資下注。安佛索(Brian Enverso)說：「我將幫助每個人，也幫助自己，尤其是在(新冠肺炎)疫情之後，我們都可以找人幫忙，對吧？」

隔壁的Acme超市，也有許多人趁著買雜貨時順手買彩券。到店裡採購的哈弗敦居民葛蘭特(Najhee Grant)說：「彩金很高，我可以償還學貸並幫家裡還債。」

同樣來自哈弗敦的塔拉‧喬治(Tara George)則說：「我可以幫手足清償房貸，還能帶全家到佛州開普提瓦島 (Captiva Island)度假。」

巴尼斯(Walter Barnes)知道中獎機率很低，但他已經做起中獎夢，「這一大筆獎金讓我不知所措」。

兩項彩票的投注數量不斷累計，若皆開出頭獎，彩金將破10億元。

勁球9日開獎時，彩金為4億7000萬元，一次領現為3億6270萬元；6、38、45、46和13，乘數(Power Play)為2。

兆彩8日開獎時，彩金為5億2000萬元，中獎號碼為3、6、16、18、58，大彩球(Mega ball)為11號，加倍玩法(Megaplier)為2。

雖然有人的兆彩彩券選號很接近，但沒有人全中六碼，12日開獎時彩金將來到6億1500萬元；若中獎並選擇一次領現，將可得4億5180萬元。