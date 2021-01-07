白人「新」麻將被指剽竊中華文化 華裔轟：無視傳統遊戲起源

麻將行的設計均避開了傳統麻將牌的外觀，取而代之的是西方圖像和阿拉伯數字。(取自麻將行官網)

三名白人女子於2020年底在達拉斯創立麻將公司，重新設計麻將圖案，並以每套數百元的高價出售，還聲稱傳統麻將不能反映遊戲的樂趣，遭華裔 網友質疑「剽竊文化、竄改歷史」，該公司後來發布聲明，對未能「致敬」麻將這項中華傳統桌上遊戲表示道歉。

這家名為「麻將行」(The Mahjong Line)的公司，標榜其出售的新式麻將代表設計者的「獨特」個性，創始人之一的拉格爾(Kate LaGere)此前在其官網介紹中寫道，傳統麻將「不能反映出與朋友們遊戲時的樂趣，沒有任何東西能與該公司設計麻將的風格和個性相媲美。」這一言論在隨後遭到抨擊後被刪除。

在其官網列出的五套麻將的設計均避開了傳統麻將的外觀，取而代之的是西方圖像和阿拉伯數字；所有套裝的零售價在300元至400元不等，與麻將共同推出的還有各種配件，如2020年全國麻將聯賽卡、麻將牌墊架和推桿。

這些產品一經發布，便在推特上收到成千上萬的評論，人們關注的焦點是這三名創始人並非華裔，而且「無視」這項傳統遊戲的起源，是在「剽竊文化、竄改歷史」。

出生在紐約 的華裔陳美依表示，當然會有這樣「自以為是的麻將卡倫」出現，中華文化是世界上最古老的文明之一，它是幾千年傳統和歷史的產物，「不是一些可以隨便填塗的廉價塗色書，讓它看起來漂亮就行了，那是享有特權的人才有的愚蠢邏輯！」

國會眾議員 孟昭文也表示，如此刪除和替換麻將上的繁體字，對這款具有百年歷史的傳統遊戲影響很大，她們的產品應該被一款尊重中華文化、尊重歷史原創藝術的遊戲所取代，而不是這樣被出售。

在遭到諸多質疑後，該公司關閉了其社交媒體上的評論功能，並發布了一份聲明，對未能「致敬」這項桌遊表示道歉；聲明指出，「使用『更新』(refresh)這樣的詞傷害了很多人，我們深表歉意，但我們從未想過要忽視或歪曲麻將的起源，這一切僅僅是出於對它的共同熱愛。」