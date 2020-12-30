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黑奴跪林肯腳前雕像 波士頓移除

記者張聲肇╱綜合報導
波士頓市政府經過激烈辯論，29日拆除1879年以來，矗立在波士頓市中心公園邊、黑奴跪在林肯腳前的塑像。(美聯社)
波士頓市政府經過激烈辯論，29日拆除1879年以來，矗立在波士頓市中心公園邊、黑奴跪在林肯腳前的塑像。(美聯社)

1879年以來，矗立在波士頓市中心公園邊的黑奴跪在林肯總統腳前的塑像，29日被拆除。種族平等呼聲高漲，馬里蘭州也在考慮廢除含邦聯歌詞的州歌。

波士頓市政府經過激烈辯論，於6月決定拆除的市長華爾希(Marty Walsh)說：「讓居民與訪客都不舒服」的這座塑像。

該塑像的創作人波爾(Thomas Ball)原為華府設計紀念林肯解放黑奴的作品，早三年就先在華府塑造完成，因為他是波士頓人，家鄉才把翻版也樹立在市中心。

作品描述的黑人是逃離奴役身分，後來幫助聯邦軍隊作戰，最後一個根據「黑奴逃犯法」被捕的亞歷山大(Archer Alexander)。有人把赤膊的亞歷山大掙脫手鐐的情況形容為獲得自由，終於可以抬起頭來做人，卻也有人視之為「跪服在白人解放者林肯腳下。」

華盛頓原作是「獲釋黑人」組織的捐助者出錢建立的，波士頓的山寨版，則是白人政客暨馬戲團演員金波爾(Moses Kimball)獨資完成。銅像座前刻有一句：「種族獲得自由，國家得以和平，林肯可歇腳休息了。」

經1萬2000人聯署，呼籲拆除，波士頓公共藝術委員會全員通過決議，移走後，暫存倉庫，待市府日後決定，是否搬到博物館展示。委員會說，該塑像原所在不斷讓人想起，這個國家曾經造成傷害的種族偏見，也模糊非裔在造就國家自由過程中的角色。

檢討歷史風吹到當年幫南部邦聯和「北方流氓」(Northern scum)對抗的馬里蘭州。該州第一位非裔也是第一位女性眾議會議長艾德莉安‧瓊斯(Adrienne Jones)聽各方檢討州歌歌詞後，很有信心議會會通過決議，廢除歌詞「不再代表今天的我們」的州歌。

歌詞是藍道爾(Ryder Randall)1861年寫的「馬里蘭，我的馬里蘭」，呼籲南方人民拿起武器對付「北方流氓」，把林肯描述成「專制暴君。」

波士頓 非裔 華府

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