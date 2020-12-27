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「最重要的印第安人」人權鬥士亞當斯 77歲辭世

編譯林梅婕／綜合26日電
幾乎參與過60年代所有的維權活動的美國原住民人權鬥士亞當斯(右)逝世，享壽77歲。圖為他1973年5月5日把白宮的信函轉交蘇族(Sioux)酋長(左)。(美聯社)
幾乎參與過60年代所有的維權活動的美國原住民人權鬥士亞當斯(右)逝世，享壽77歲。圖為他1973年5月5日把白宮的信函轉交蘇族(Sioux)酋長(左)。(美聯社)

美國原住民人權鬥士、被譽為「最重要的印第安人」亞當斯(Hank Adams)於聖誕節前辭世，享壽77歲。

同樣深具影響力的原住民維權運動人士小德瑞拉(Vine Deloria Jr)表示，亞當斯一生致力於為原住民發聲，幾乎參與過60年代所有的維權活動。

根據「印第安漁業委員會」(Northwest Indian Fisheries Commission)的聲明，亞當斯於21日晚間逝世於華盛頓州奧林匹亞的聖彼德綜合醫院(St. Peter's Hospital)；該委員會會長小法蘭克(Billy Frank Jr)說：「亞當斯的努力很少被注意到，但他一直以來都是親力親為的付出。」

亞當斯擁有印第安蘇族(Sioux)和阿辛尼伯恩族(Assiniboine)血統，新聞媒體「今日印第安地區」(Indian Country Today)於2006年，將「美國印第安人遠見獎」(American Indian Visionary Award)頒發給亞當斯，當時人權律師蘇珊‧卡莫里(Susan Hvalsoe Komori)形容：「漢克是個天才，他知道我們不知道的事，總是能洞悉我們看不見的觀點。」

亞當斯於1943年出生在蒙大拿州的沃爾夫波因特(Wolf Point)，當時正逢二次世界大戰即將結束，他的家人隨後搬到華盛頓州定居。

1963年亞當斯加入印第安國家青年委員會(National Indian Youth Council)，他一生中最為人所知的事蹟之一，為60年代向聯邦政府呼籲，應承認印第安人在西北部落的漁權受到條約保護，史稱「漁權戰爭」(fish wars)。

透過青年委員會，亞當斯也結識許多當代著名的維權運動人士及名人，包含該委員會的創始人之一瓦里(Clyde Warrior)和托姆(Mel Thom)，以及曾飾演第一代教父的好萊塢男星馬龍白蘭度(Marlon Brando)。

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