近年最大暴風雪襲東北部 降雪恐達2呎 8州發布警報

東北風暴預料16日在東北部成為近年來最大的暴風雪，國家氣象局已對北卡羅來納州到麻州等八州發布冬季風雪警告。(美聯社)

東北風暴 (Nor'easter)預測將在東北部成為近年來最大的暴風雪；多處地區降雪 可能達到一至二呎，並造成大規模停電，從16日晚間至翌日上午將颳起強風；國家氣象局已對北卡羅來納州到麻州等八州發布冬季風暴警告；風暴影響範圍內的州長紛紛警告民眾別上路，以免發生意外。

氣象專家指出，避免東北風暴變成「末日暴雪」(snowmaggedon)的一大因素是其行進速度增快，這樣一來會讓總雪量減少；但這個風暴就算在最高速通過，降雪量也會達到每小時一到三吋。

AccuWeather氣象專家雷諾(Bernie Rayno)說：「暴風雪的所有要素都到位，東北部多州難以躲過。」

雷諾解釋，風暴到達前已有一波冷空氣降臨，「大家已可感受得到」。

當大西洋的水氣16日受到風暴牽引之際，風暴就會向前邁進。

維吉尼亞州西北部、西維州東北部到馬里蘭州北部、賓州東部與中部、新澤西州北部、紐約州 東南部和新英格蘭南部可能降雪12到18吋，部分地區恐達24吋。

巴爾的摩預料降雪二到四吋，華盛頓特區降雪一到三吋；費城可能降雪四到八吋；紐約市則可能降雪六到12吋。

Accuweather氣象專家羅斯(Tyler Roys)說，紐約市可能在16日下午5時感受到風暴的威力，雨雪夾雜可能影響交通，最大降雪量在16日晚間8時到翌日清晨2時。

羅斯說：「在風暴影響最劇烈的時候，風速可能達每小時50哩，能見度將大幅降低。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)下令各單位準備緊急應變，要求民眾謹慎防災；除了紐約州之外，新澤西州、康乃狄克州等地的州長紛紛警告州民勿外出，要待在家，以免發生憾事。