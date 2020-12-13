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用收購壓制潛在競爭對手 臉書2訴訟纏身陷分拆危機

編譯盧炯燊╱綜合12日電
社媒巨頭臉書面對聯邦貿易委員會及48個州檢察長組成的聯盟聯合控告，有可能被分拆。圖為2018年臉書執行長查克柏格出席參院聽證會前，國會大廈擺滿穿著「解決臉書」恤衫的查克柏格紙板人。(美聯社)
社媒巨頭臉書面對聯邦貿易委員會及48個州檢察長組成的聯盟聯合控告，有可能被分拆。圖為2018年臉書執行長查克柏格出席參院聽證會前，國會大廈擺滿穿著「解決臉書」恤衫的查克柏格紙板人。(美聯社)

社媒巨頭臉書正受到聯邦貿易委員會(FTC)及48個州檢察長組成的聯盟提出的訴訟，極有可能出現分拆的風險；有關訴訟指控臉書濫用它在社交網絡中的主導地位，對潛在競爭對手採取反競爭收購，影響到社媒用戶。這是司法部今年10月向谷歌癹起反壟斷訴訟之後，第二起針對大型高科技公司的行動。

FTC表示，臉書採取了連串措施阻止潛在對手的競爭，最顯著例子是2012年以10億元收購Instagram以及2014年以190億元收購WhatsApp。因此要求聯邦最高法院發出永久禁止令，要臉書將公司分拆，剝離包括Instagram及WhatsApp在內的資產。

FTC提出訴訟時，特別強調臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)在2008年發出的一封電子郵件，表示「與競爭相比，買來更好」。

FTC表示，2012年時的Instagram是一個快速成長的初創企業，它在個人社交網絡的迅速發展，使包括查克柏格在內的高管迅速意識到，Instagram對臉書的壟斷地位構成了威脅。儘管臉書最初曾通過改善與之競爭，但最後選擇直接收購。

至於48州總檢察長聯盟的訴訟更凸顯的指出，在收購Instagram前，一位高管問查克柏格，購買該應用程式的目的是否為了「壓制潛在的競爭對手」，查克柏格表示「是的」。

發起訴訟的紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)指出，臉書利用其統治地位及壟斷力量壓制競爭力較小的對手，扼殺競爭，這一切都以犧牲科技創新及用戶的利益為代價。

FTC負責監督反壟斷行為的官員康納(Ian Conner)強調，政府的目標是遏止臉書的反競爭行為，恢復正常的商業競爭秩序，使行業創新得以蓬勃發展。

到目前為止，臉書的主要回應是，監管機構當時有機會阻止收購，但卻選擇不這樣做；又指這樣的訴訟，只是打壓及懲罰成功的企業。

臉書 查克柏格 紐約州

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