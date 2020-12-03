歐巴馬批進步派「削減警局預算」口號 指嚇跑溫和派

前總統歐巴馬不認同民主黨進步派喊出「削減警局預算」等口號要求司法改革的做法，認為這反而嚇跑溫和派選民，也危及改革初衷。(美聯社)

總統大選之外，民主黨 在大選整體選情不如預期；前總統歐巴馬 2日公開表示，尋求整頓刑事司法系統的過程中，進步派「削減警局預算 」等口號嚇跑溫和派選民，同時也將危及改革的初衷。

接受社群媒體Snapchat的政治節目「祝美國好運」(Good Luck America)訪問，歐巴馬表示「削減警局預算」、「社會主義」等標籤和口號使溫和派選民避之唯恐不及，導致多位民主黨候選人落選。

「如果你和我一樣認為我們應該具備改革刑事司法系統的力量，追求公正與公平，你可以喊出『削減警局預算』這種漂亮口號。」歐巴馬說：「但你說出這番話的同時，你便會失去許多支持者，讓你離原本的目標越來越遠。」

雖然拜登成功翻轉數個搖擺州，更寫下得票數新高贏得總統大選，但民主黨卻未能取得參院多數優勢，在眾院更丟失好幾席；許多選民總統選票投給拜登，但其他選票卻流向共和黨。

歐巴馬的這番言論引起進步派反彈；明尼蘇達州眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)就說：「有人死在警察手中，這不僅是口號，更是政策訴求。」

歐巴馬堅信自己的批評中肯實在，他強調：「你是想要真的推動改變，還只是想在同溫層中取暖？」

他同樣批評使用「社會主義」等詞彙；他說：「社會主義對許多人來說太過沉重，我們應該專注把事情做對。」

歐巴馬力挺民主黨進步派，曾表示與其持續派出同一群「老人」，應給年輕參政者多一些機會；他也鼓勵年輕人參與政治，推動改革。他也曾對「大西洋雜誌」表示：「我的理想讀者是25歲的年輕人，他們開始對世界展現好奇心，想要做點有意義的事。」