電影院難開門！疫情改變好萊塢 「串流」成新常態

新冠肺炎期間，電影業面臨重大轉折，許多電影院至今仍關閉。(美聯社)

新冠肺炎期間，電影業面臨重大轉折，直到最近都少有大製作好萊塢 電影上映，更多電影透過串流服務、隨選視訊(VOD)和虛擬電影院 等多種方式推出，凸顯串流如今成為影視業主要的企業模型。

紐約時報報導，隨著年底節日季到來，往往代表電影院會擠滿期待看大片的觀眾，但今年有別以往。

許多電影院至今仍關閉，還營業的電影院則苦惱如何吸引觀眾上門；許多電影工作室選擇將電影上映延後到2021年，或者創造出混合模式，同時在電影院、串流和隨選視訊服務上映。

目前採用混合上映模式最聞名的例子就是「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)；不過這部電影聖誕節在HBO Max上映時，皮克斯動畫「靈魂急轉彎」(Soul)、夢工廠「古魯家族：新石代」(The Croods: A New Age)等原本預計會有大好票房的電影也可能一起上映，但觀眾主要在客廳用串流服務觀賞。

加州聖塔蒙尼卡一家仍關閉的AMC電影院。(美聯社)

對於有自有串流平台的公司，例如華納媒體(WarnerMedia)和迪士尼(Disney)，如今推出新電影可視為增加訂閱數的機會；兩家公司均表示，電影只會在疫情 期間提供，不過他們最近又明言串流服務為其新首要之務。

對觀眾而言，他們可能不希望電影公司回到過去，電影在電影院只有90天獨有播映權。

「這將成為新常態」，南加州大學電影藝術專業副教授史崑崙(Jason Squire)表示，「過去幾年，戲院展演與工作室發行之間向來緊張，未有太多改變；疫情促成了這項改變。」

電影業能否撐過此波疫情仍有許多未知數，但逐漸清楚的是，好萊塢將不同於往。就像是西班牙流感大流行剔除比較小的公司，並形成工作室體制，新冠肺炎也正在重塑好萊塢，加速數位轉型，並可能重整持續變動的產業。

派拉蒙影業(Paramount Pictures)發行總監阿倫森(Chris Aronson)表示，疫情加快這種進化，原本需要三到五年，如今只在一年或一年半內完成。

曼德勒娛樂集團總裁古柏(Peter Guber)表示：「未來會出現新的工作室體制，不會是米高梅(MGM)和福斯(Fox)，而會是迪士尼和 Disney+、亞馬遜、蘋果、網飛(Netflix)、HBO Max和Peacock。」