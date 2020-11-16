白人至上主義者32年前行凶 律師撫養死者兒子

加州律師麥克艾洛伊。(美聯社)

加州律師麥克艾洛伊(James McElroy)多年來確保白人至上 主義殺人犯梅茨格(Tom Metzger)準時支付受害者賠償費用；在殺人犯日前去世後，麥克艾洛伊透露他把被害人的兒子撫養長大的故事。

梅茨格當年殺害一名來美求學的衣索比亞男子，在整起案件中，麥克艾洛伊與被害人家屬的關係愈來愈親密；被害者的兒子喪父當年才七歲，如今已長大並成為航空公司的飛行員。

麥克艾洛伊形容，這段親子關係「是公設律師案件中，最棒的律師費」；他多年來對領養一事保密，但82歲的梅茨格上周在加州去世後，他才放心公開此事。

上周在加州去世的白人至上主義殺人犯梅茨格，在1977年的檔案照。(美聯社)

69歲的麥克艾洛伊與南方貧困法律中心(SPLC)合作，對涉嫌在1988年殺害28歲的瑟羅(Mulugeta Seraw)的3K黨(Ku Klux Klan)前領袖梅茨格求償1250萬元。

梅茨格在1990年訟案的影帶畫面中，形容殺害瑟羅是「公民義務」。

梅茨格當時住在聖地牙哥 郡，麥克艾洛伊則是民事律師；麥克艾洛伊在兩方家庭間奔走，甚至飛往衣索比亞探望瑟羅的家人，因此與瑟羅的兒子結下不解之緣。

瑟羅的寡妻在衣索比亞的一間巴士公司上班，每月收入相當於20美元。

麥克艾洛伊經過瑟羅的寡妻同意後，帶著小男孩到聖地牙哥度暑假。

麥克艾洛說：「我已經有一個兒子，他們相處融洽；一起學習如何衝浪，並當個典型的南加州小子。」

他金援瑟羅的兒子就讀衣索比亞的私校，接著經過生母同意領養男童，讓他得以赴美求學和生活。

瑟羅的兒子會透過視訊與生母聯繫，並形容他們是「非常好的朋友」。

瑟羅的兒子畢業於聖地牙哥托利松(Torrey Pines)中學、聖塔芭芭拉加州大學 ，如今30餘歲、已婚且是商業航空公司飛行員。

麥克艾洛伊說：「瑟羅的兒子(來美受教)實現了父親的夢想，他可以擺脫可怕的童年悲劇。」

美聯社應麥克艾洛伊的要求，不公布養子的姓名，以維護他的隱私。