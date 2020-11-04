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赴中航班晚點害「健康碼」失效 中使館：應獲放行

記者牟蘭／紐約報導
中國駐美國大使館發布搭乘航班赴中人員新規，引起民眾熱議，中使館日前發布新規釋疑通知，呼籲民眾理性面對檢測要求；圖為機場工作人員為乘客辦理登機。(記者牟蘭／攝影)
中國駐美國大使館發布搭乘航班赴中人員新規，引起民眾熱議，中使館日前發布新規釋疑通知，呼籲民眾理性面對檢測要求；圖為機場工作人員為乘客辦理登機。(記者牟蘭／攝影)

中國美國大使館發布搭乘航班赴中須兩項陰性新規，引起民眾熱議，中使館的最新釋疑指出，若因航班晚點導致綠色健康碼失效，可與航空公司商討予以放行，如果溝通無效，可聯繫當地的中國使領館協助溝通；三歲一下的嬰幼兒， 不需檢測病毒和IgM抗體。

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根據中使館2日發布的新冠病毒核酸檢測與血清抗體檢測有關問題解答通知，核酸與IgM抗體檢測可在不同機構分別檢測，但需在一個使領館領區，尚無指定檢測機構，但不接受自採樣本，提醒民眾需在登機前48小時內採樣，在中轉國重新檢測並申請綠色健康碼等。

中使館表示，檢測報告中需明確出現「IgM抗體」檢測陰性字樣，若只顯示為抗體檢測(Antibody)，則不予接受；且檢測內容中需出現該機構的正式證明，需包括檢測者的姓名、出生日期、檢測類型、採樣日期、檢測結果、機構名稱與機構聯繫方式等基本要素，以及採樣明確日期，否則將視為無效說明。

針對檢測證明，中使館消息稱，可為紙質版或電子版，若檢測證明上的姓名、生日、採集日期與檢測結果等信息為手寫，則視為無效，中國公民通過健康碼小程序申請帶HS綠色健康碼，需上傳核酸檢與IgM抗體檢測兩份陰性證明。

這份通知提醒民眾，在美檢測核酸與IgM抗體需在登機前兩日採樣，檢測證明中將有採樣與檢測等多個日期，若核酸與IgM抗體檢測日期不同，將採用較早日期計算；此外，通知還稱，民眾若需在第三國轉機，則須據中轉國要求在當地重新檢測，並向當地中使領館申請綠色健康碼等，供中轉乘機查驗。

中使館表示，當局將在檢測證明上傳12小時內完成複核，部分檢測證明如需向檢測機構核實，時間將相應延長，提醒民眾勿反複提交檢測證明，導致申請人的綠卡健康碼失效；當局重申，綠色健康碼有效期與檢測證明上的採樣日期有關，與上傳時間無關，若申請人採樣日期為17日，健康碼獲批後，有效期至當地時間19日23時59分。

通知中還稱，不滿三歲的嬰幼兒，自美國搭乘直飛航班赴中，無需檢測，也無需申領綠色健康碼或健康狀況聲明書；通知中重申，赴中外國公民應持有該公告發布後頒發的有效簽證，「健康狀況聲明書」僅供乘機查驗使用。

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