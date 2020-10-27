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白宮慶萬聖節 川普保持社交距離 假髮小川普吸睛

編譯林梅婕／綜合26日電
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮舉辦萬聖節活動，一名小男孩(前右)帶著川普造型的假髮，他身旁的夥伴也扮成梅蘭妮亞(前左)，獲總統夫婦邀請他們合照。(美聯社)
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮舉辦萬聖節活動，一名小男孩(前右)帶著川普造型的假髮，他身旁的夥伴也扮成梅蘭妮亞(前左)，獲總統夫婦邀請他們合照。(美聯社)

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)25日在白宮舉辦萬聖節活動，有民眾扮成超級英雄、獨角獸、骷顱等各式各樣的造型前來，為白宮增添一絲節氣的色彩。

根據過去白宮的傳統，總統與第一夫人都會給前來裝扮的小孩發糖果；但今年受到疫情影響，民眾只能步行經過南草坪，和總統與夫人打招呼後再向工作人員領取糖果。

日前川普與梅蘭妮亞染疫，不過現在大病初癒，當天仍熱情地招呼上前的民眾，稱讚孩子們的裝扮，同時也提醒他們防疫期間注意社交安全距離。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮舉辦萬聖節活動。(美聯社)
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮舉辦萬聖節活動。(美聯社)

其中一名小男孩帶著川普造型的假髮，以及他身旁的夥伴也扮成梅蘭妮亞，讓川普印象深刻，川普甚至邀請他們停下腳步一起合照；還有一名帶著華麗公主造型的小女孩，深受鎂光燈和攝影機的吸引，不斷對著鏡頭揮手，渾然不知總統正在自己的身後。

當然，為了因應疫情期間的防疫措施，白宮方面也規定參與活動的民眾，只要是兩歲以上就必須戴口罩並保持社交安全距離，所有工作人員也一同遵守，就連發糖果的工作人員也都戴著手套。

同時，白宮的南面騎樓(South Portico)也布滿秋天節氣的裝飾，掛上大片的黃色風夜，周圍地上還擺滿各種造型的南瓜；軍隊樂團更是賣力地演奏許多應景的歌曲，如麥可·傑克森的著名歌曲「顫慄」(Thriller)。

白宮 川普 梅蘭妮亞

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