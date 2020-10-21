聯邦調查：12所頂尖大學 「漏報」65億元外國資金

圖為史丹福大學校園一角。(美聯社)

教育部 20日發布一項措詞嚴厲的報告指出，美國 頂尖大學接受中國 、俄羅斯和其他外國「敵手」提供的資金，卻「大幅漏報」。

教育部的報告結論，主要來自它對包括哈佛、耶魯、史丹福和喬治城大學在內12所學校的調查。聯邦官員懷疑這些學校多年來都未依法提報來自中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和卡達等國25萬元以上的禮物和合同，於是展開調查。

根據報告早期調查結果，這12所學校大多數都與中國科技巨頭「華為」有財務往來，部分官員稱此對國家安全構成威脅，至少有一所與中國共產黨有直接關係。

報告未指明哪些大學與這些實體有聯繫。但教育部表示，自從聯邦政府審查以來，這12所學校共披露總計65億元外國資金，這些資金以前從未呈報過。

教育部公布報告的目的，是要加強執行1986年成立的法律，該法要求美國大學披露來自國外25萬元以上的禮物和合約。基於對經濟間諜活動和國外商業秘密盜竊的擔憂，再加上數十年來在這方面缺乏聯邦監督，該法已成川普政府優先處理事項。

教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)在發布報告時說，該部發現「與外國有重大牽連的大學普遍不守規範」。她說：「幾十年來執法不嚴，但今後不會再這樣下去了。 我們已採取行動，確保公眾享有法律要求的透明度。」

該報告呼應聯邦政府警告，與美國競爭國家將美國大學視為竊取研究和技術的目標。它並引用最近有中國公民被控在美國大學工作或學習、同時也為中國政府工作的案例。

美國大學接受外國資助進行研究或交換項目並不罕見，但多年來，幾乎沒有針對大學定期提交聯邦政府報告作任何核實。去年國會一份跨黨派報告引起人們對大學與中國往來的擔憂。該調查發現，孔子學院所在學校中，有七成學校未向教育部透露與中國的財務關係。