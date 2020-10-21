我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

聯邦調查：12所頂尖大學 「漏報」65億元外國資金

記者胡玉立／綜合報導
圖為史丹福大學校園一角。(美聯社)
圖為史丹福大學校園一角。(美聯社)

教育部20日發布一項措詞嚴厲的報告指出，美國頂尖大學接受中國、俄羅斯和其他外國「敵手」提供的資金，卻「大幅漏報」。

教育部的報告結論，主要來自它對包括哈佛、耶魯、史丹福和喬治城大學在內12所學校的調查。聯邦官員懷疑這些學校多年來都未依法提報來自中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和卡達等國25萬元以上的禮物和合同，於是展開調查。

根據報告早期調查結果，這12所學校大多數都與中國科技巨頭「華為」有財務往來，部分官員稱此對國家安全構成威脅，至少有一所與中國共產黨有直接關係。

報告未指明哪些大學與這些實體有聯繫。但教育部表示，自從聯邦政府審查以來，這12所學校共披露總計65億元外國資金，這些資金以前從未呈報過。

教育部公布報告的目的，是要加強執行1986年成立的法律，該法要求美國大學披露來自國外25萬元以上的禮物和合約。基於對經濟間諜活動和國外商業秘密盜竊的擔憂，再加上數十年來在這方面缺乏聯邦監督，該法已成川普政府優先處理事項。

教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)在發布報告時說，該部發現「與外國有重大牽連的大學普遍不守規範」。她說：「幾十年來執法不嚴，但今後不會再這樣下去了。 我們已採取行動，確保公眾享有法律要求的透明度。」

該報告呼應聯邦政府警告，與美國競爭國家將美國大學視為竊取研究和技術的目標。它並引用最近有中國公民被控在美國大學工作或學習、同時也為中國政府工作的案例。

美國大學接受外國資助進行研究或交換項目並不罕見，但多年來，幾乎沒有針對大學定期提交聯邦政府報告作任何核實。去年國會一份跨黨派報告引起人們對大學與中國往來的擔憂。該調查發現，孔子學院所在學校中，有七成學校未向教育部透露與中國的財務關係。

教育部 中國 美國

上一則

ICE突襲庇護城 大紐約地區抓54人

下一則

全球前10最佳大學 美囊括8所 哈佛榜首 MIT第二

延伸閱讀

世界水和平組織認為美國總統大選 影響兩岸關係

世界水和平組織認為美國總統大選 影響兩岸關係
兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係

兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係
美國擬祭百億美元銀彈 遊說他國封殺中國5G

美國擬祭百億美元銀彈 遊說他國封殺中國5G

質疑聯邦疫苗功效 加州要獨立審查

質疑聯邦疫苗功效 加州要獨立審查

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋