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第一波紓困金花完 800萬人重回貧困

編譯林梅婕／綜合18日電
川普政府發放的第一波紓困現金支票。(美聯社)
川普政府發放的第一波紓困現金支票。(美聯社)

根據最近兩項學界研究皆顯示，國內貧窮人口持續增加，成長幅度超過數百萬人，凸顯民眾花完第一波紓困現金支票後，再度回歸貧窮線下的生活。

哥倫比亞大學(Columbia University)研究指出，自5月以來貧窮人口已增加800萬人；而印第安納州聖母大學(Notre Dame University)及芝加哥大學(University of Chicago)的研究結果，同樣顯示貧窮人口在過去三個月增加600萬人，尤其以非裔族群和孩童最為嚴重。

芝加哥大學經濟學者，同時也是該研究的作者米耶爾(Bruce Meyer)說道：「這些數據告訴我們，有許多人已經繳不起帳單、房租、食物和其他生所需。」

儘管近日失業率逐漸回升，但景氣復甦遲緩仍是造成貧窮人口增加的原因，民主黨多數的眾院曾多次提出第二波紓困法案，但因總金額高達數兆元太過龐大，頻頻遭共和黨為首的參議院阻擋，雙方至今仍僵持不下。

繼國會在3月通過「關懷法」(CARES Act)後，聯邦政府發行總金額高達2兆元的紓困金，曾讓貧窮人口一度減少400萬人；該法案不僅提供家庭的每位成人1200元救濟，最重要的莫過於失業民眾的保險給付。

哥倫比亞大學研究人員發現，今年5月共有1800萬人靠著失業補助擺脫貧困，但是到9月貧困人口又再次增加400萬人；該研究作者帕洛林(Zachary Parolin)說：「關懷法案雖然成效卓越，但是現在已經消失了，許多人又開始過著貧困的生活。」

疫情期間造成許多家庭收入產生不定期的波動，華盛頓特區美利堅大學(American University)的經濟學者哈迪(Bradley Hardy)表示：「無法預期收入多少的未來，往往對低收入戶帶來更負面的影響。」

據哥倫比亞大學的分析，目前仍有多達三分之一的失業人口尚未收到紓困支票；此外，非法雇員及其家人並不符合申請失業補助的資格，影響範圍擴及國內數百萬的居民。

所有參與上述研究的成員皆表示，貧窮人口增加的問題相當急迫，即使是為保守派美國企業研究院(AEI)工作的米耶爾也認為：「現在最重要的，是我們應該盡快讓貧窮人口脫貧。」

紓困金 哥倫比亞大學 支票

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