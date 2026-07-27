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川普限制通訊投票 上訴法院駁回

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普總統限制通訊投票的意圖再度受挫，上訴法院25日維持聯邦地區法院一項裁決，在全國近半數州禁止川普總統限制通訊投票的行政命令生效。該行政命令旨在建立合格選民名單，並將通訊選票的投遞範圍限制在名單上的選民。

聯邦第一巡迴上訴法院的法官針對23個州提出的訴訟，駁回川普政府要在這些州限制通訊投票的行動。此前，波士頓的一名聯邦法官在6月發布了一項初步禁令，禁止政府機構執行川普這項行政命令。

川普是在3月份發布了這項行政命令，指示國土安全部編製一份各州符合投票資格的「州公民身分名單」，並將其發送給各州。川普要求郵政總局只能將空白選票投遞給名單上的選民。郵政總局近期已遵從川普的指示，發布新規則，要求各州提供通訊選票名單。此外，川普也指示司法部優先調查和起訴向被認定「不符合投票資格」的人發放聯邦選票的州和地方選務官員。

川普總統稱這些擬議的變更旨在防止非美國公民投票。 他在橢圓形辦公室簽署行政命令前說道，「通訊投票作弊現象屢見不鮮。」

但是由加州、麻州、內華達州和華盛頓州領銜的23州和哥倫比亞特區主張，認為總統無權指示國土安全部為每個州編製選民資格名單，郵政總局也沒有權力制定任何具有約束力的通訊投票規定。

同時，盡管川普聲稱這些擬議的變更旨在防止非美國公民投票，但各州選舉官員則認為這些變更易被濫用，並可能造成混亂。

他們在設在波士頓的美國地方法院提起訴訟，挑戰川普的行政命令。他們認為，總統的命令違憲，因為於制定選舉規則的權力屬於各州和國會，而非總統。

由前總統歐巴馬提名的聯邦地區法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）同意這一觀點，並下令暫停川普的行政命令在11月3日大選期間實施，但僅限於提起訴訟的州

司法部26日在電子郵件聲明中表示，正在「檢視所有選項」，以決定下一步的法律行動，並相信川普的行政命令最終會被實施。

精華 FAQ

  • 聯邦第一巡迴上訴法院維持聯邦地方法院的初步禁令，禁止川普限制通訊投票的行政命令在23州與哥倫比亞特區生效，等於暫時擋下這項措施。

  • 這項命令要求國土安全部編製州民資格名單，並讓郵政總局只把空白選票投遞給名單上的選民；同時還要求司法部優先查辦相關違規官員。

  • 23州與哥倫比亞特區認為，制定選舉規則的權力屬於各州與國會，不是總統；他們也擔心通訊投票新規會被濫用，並引發選務混亂。

川普 投票 波士頓

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