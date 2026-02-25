我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

多州針對兒童疫苗接種建議變更 控告川普政府

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兒童疫苗接種建議這場訴訟可說進一步加劇了民主黨執政的各州與共和黨總統川普政府間，針對衛生部部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)對公共衛生政策修改，持續不斷的鬥爭。(路透)
兒童疫苗接種建議這場訴訟可說進一步加劇了民主黨執政的各州與共和黨總統川普政府間，針對衛生部部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)對公共衛生政策修改，持續不斷的鬥爭。(路透)

十幾個州政府在24日，針對川普政府撤銷兒童疫苗接種建議一事提起訴訟，指控此舉非法且威脅到公眾健康。

這些州認為，聯邦疾病防治中心(CDC)在1月宣布停止建議所有兒童接種流感、輪狀病毒(Rotavirus)、A型肝炎(Hepatitis A)、B型肝炎(Hepatitis B)、腦脊髓膜炎(meningitis)與呼吸道融合病毒(RSV)等疫苗的舉動，會將兒童的生命置於危險之中；根據這項遭到醫學專家批評的新指南，只有針對某些被認為是高風險的特定人群，或在所謂的「共同決策」中由醫生推薦的情況下，才會建議施打這些疫苗。

包括亞利桑納和加州在內等多個州表示，新的疫苗接種建議措施，無視了行之有年的醫學指導，並將迫使各州花費更多資金，來防止疫情爆發。

「全國兒童的健康和安全不是一個政治問題，」亞利桑納檢察長梅耶斯(Kris Mayes)在記者會上表示，「更不是文化戰爭的話題。」

CDC與衛生部(Department of Health and Human Services)均未回應置評請求。

這場訴訟可以說是進一步加劇了，民主黨執政的各州與共和黨總統川普政府間，針對衛生部部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)對公共衛生政策修改，持續不斷的鬥爭。川普政府目前已經裁員了數千名聯邦公共衛生機構員工，削減了科學研究經費，並修改了政府關於氟化物(fluoride)與其他議題的指導建議。

甘迺迪在2025年將一個疫苗諮詢委員會的所有成員都敢了下台，以自己挑選的人取而代之；24日的訴訟稱，此舉違法。

加州、華盛頓州和俄勒岡州這幾個民主黨執政的州，在幾個月前，才剛聯手制定了各自的疫苗接種建議；這些州長表示，川普政府將CDC政治化，危害民眾健康。

各州政府(非聯邦政府)有權要求學齡兒童接種疫苗，但CDC的要求通常會影響各州的法規。

世報陪您半世紀

疫苗 川普 CDC

上一則

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

下一則

美實施禁運下突爆海上交火 民用快艇闖古巴水域釀4死6傷

延伸閱讀

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫
為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭

為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭
剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？
川普國情咨文演說 6伊州國會議員抵制 1中途離席

川普國情咨文演說 6伊州國會議員抵制 1中途離席

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
川普總統美東24日晚間9時，發表他第二任期的首場國情咨文。(美聯社)

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

2026-02-24 22:25
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面