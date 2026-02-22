我的頻道

快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

福特號部署2度延長 衝擊官兵士氣

編譯廖振堯／綜合報導
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(美聯社)
美國最大航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)自去年6月開始便一直在海上巡弋，10月從地中海移防至加勒比海，以支援抓捕委國前總統馬杜洛的行動；如今福特號官兵再接到部署延長的消息，而且又要跨越大西洋返回中東，以支援美國可能攻擊伊朗的計畫。一些官兵認為犧牲巨大，考慮返港後離開海軍。

華爾街日報根據衛星照片報導，福特號20日已穿越直布羅陀海峽向東行駛；另外，林肯號(USS Abraham Lincoln)航空母艦打擊群也正兼程趕往中東。

海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，承平時期航空母艦的部署時間通常為6個月，必要時再延長幾個月，而福特號官兵已經離家8個月，預計部署時間可能超過11個月，將打破美國海軍船艦連續部署的紀錄。除了士氣受影響，長時間部署也考驗艦體本身；8個月海上航行後一些設備開始出現故障，原定的維護和升級計畫不得不延遲，擾亂了造船廠的進度，連帶影響其他船艦的維護和訓練周期。

有官員表示福特號的污水處理系統在部署期間故障，平均每天都要維修一次，但軍方稱情況正在好轉，這些問題並未影響航空母艦執行任務的能力。

福特號艦長史卡羅西上校(David Skarosi)承認部署時間額外延長帶來痛苦，他手下大約5000名乘員都必須做出犧牲。福特號上的許多水手都是20歲出頭的年輕男女，他們想念父母、孩子和家常飯菜，即使試著透過電話和WhatsApp與親人保持聯繫，但任務保密性使得訊息零碎且難以預測。

住在賓州的普羅瑟(Jami Prosser)表示他的兒子是福特號的甲板飛行管制員，經常兩三個星期都聯繫不上他，有時候兒子會凌晨3點打電話來。普羅瑟說他兒子在這次部署期間，錯過了曾祖父喪禮、姊姊離婚、哥哥健康問題，也沒能抽出時間修繕房屋，亦沒時間陪伴兩個孩子。

住在密西西比州的波斯頓(Charlene Poston)則說她原本已經準備好迎接在福特號上擔任軍械員的兒子回家，計畫從密西西比州開車前往維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與兒子會合。波斯頓透過Airbnb訂好了住宿和租車，但1月22日兒子傳訊要她取消所有行程，她說自己當時崩潰大哭。

