反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究

長期倡議反疫苗的小羅勃甘迺迪掌理衛生部。(路透)

小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)將掌理衛生部的消息2024年11月傳出時，某些公共衛生專家擔心長期倡議反疫苗的小甘迺迪上台後，原本就頗為脆弱的疫苗研發產業恐遭衝擊。製藥業高層主管及投資方表示，當初的憂慮如今開始成為事實，疫苗製造商目前開始裁員並縮減研究。莫德納 (Moderna)取消在麻州的疫苗研究計畫，一家小公司則取消原訂在德州的疫苗技術建廠計畫，位於聖地牙哥的一家疫苗製造商則已裁員。

紐約時報16日報導，一名科學家說，小甘迺迪領導下的聯邦政策對疫苗抱持敵意態度，「讓整個產業都感受到一股寒意」。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)受訪時表示，整體而言，所有公司的疫苗發明、投資、創新都將減少。

雖然川普 政府說無意打擊創新，但投資者對於投注在華府失寵的領域，顯得猶豫不決。

幾家知名疫苗廠商如今疫苗銷售全都下滑，規模較小的公司首當其衝，股價大幅變動。

莫德納可以說受到聯邦政策改變的最大衝擊，莫德納核心業務、以「信使RNA」(mRNA)技術製作疫苗的安全與效果，遭到小甘迺迪多次質疑，莫德納研發的mRNA流感疫苗，上周遭到食品及藥物管理局(FDA)拒絕審查，拒絕理由是研究設計存有缺陷。當今衛生官員與川普第一任期官員的態度截然不同，當時聯邦政府資助並引領莫德納的mRNA新冠疫苗 研發。

莫德納股價在2021年8月登上高峰，但如今股價縮水超過90%，市值蒸發1800億元。

對於川普總統的關稅威脅，製藥公司數度透過與政府達成有利協議而安然過關，大多數銷售藥物得以繼續維持高價。然而，在疫苗問題上，製藥公司與川普政府卻很難取得共識。

輝瑞(Pfizer)藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)上個月說，一旦跟聯邦政府官員討論疫苗，「彷彿進入另一個世界」。他比喻說：「簡直就像宗教信仰一樣。」

被問到若要改善疫苗政策有哪些需要改變，博爾拉答道，衛生部長必須換人。

