國防部不滿AI使用限制 揚言終止與Anthropic合作

中央社／華盛頓14日電
國防部因不滿人工智慧（AI）公司Anthropic堅持限制其工具的部分用途，正考慮終止雙方合作關係。（路透）
國防部因不滿人工智慧（AI）公司Anthropic堅持限制其工具的部分用途，正考慮終止雙方合作關係。（路透）

新聞網站Axios14日引述一名政府官員的話指出，國防部因不滿人工智慧（AI）公司Anthropic堅持限制其工具的部分用途，正考慮終止雙方合作關係。

路透報導，五角大廈正施壓四家AI公司，要求允許軍方將其工具用於「所有合法目的」，包括武器研發、情報蒐集與戰場作戰等領域，但Anthropic並未同意這些條件。雙方談判歷時數月，五角大廈已對此日感不耐。

其他三家公司包括OpenAI、Google與xAI。

Anthropic發言人表示，公司並未與五角大廈討論將其AI模型Claude用於特定行動。發言人說，目前與美國政府的溝通，主要聚焦於一組特定的使用政策問題，包括對全自主武器與大規模國內監控設定的嚴格限制，這些議題皆與當前營運無關。

五角大廈未立即回應路透的置評請求。

華爾街日報13日報導，Anthropic的AI模型Claude曾在美軍行動中使用，目的是逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），此模型係透過Anthropic與數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）合作部署。

媒體日前報導，五角大廈正向包括OpenAI與Anthropic在內的頂尖AI公司施壓，要求它們讓其工具能在機密網路中運作，且不受多數原本對用戶所設下的標準限制。

AI 五角大廈 OpenAI

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

