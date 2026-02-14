我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位在華府的美國國土安全部的總部。(美聯社)
位在華府的美國國土安全部的總部。(美聯社)

美國聯邦探員1月在明尼蘇達州擊斃兩名美國公民後，白宮民主黨領導層持續就移民執法改革進行協商，但遲遲無法達成共識，國土安全部（DHS）為期兩周的臨時開支撥款到期，14日正式停擺。

先前新聞報導，民主黨對白宮提出的要求包括移民及海關執法局（ICE）與其他聯邦機構執法人員須有更清楚的身分標示，各機關必須訂定新的行動準則，並增加司法搜索令的使用。白宮11日晚間也向民主黨提出最新條件，但川普12日表示，民主黨部分要求「非常難以接受」。

NBC新聞報導，白宮與民主黨持續互相提出方案，顯示仍有達成協議的希望，但白宮最終會接受民主黨哪些要求仍不明朗，國會議員也在未能達成協議的情況下，於12日離開華府

隨著國會休會，DHS經費於美東時間14日凌晨0時1分正式到期，這意味著聯邦緊急事務管理署（FEMA）、運輸安全管理局（TSA）與海岸防衛隊等機構的聯邦員工將暫時領不到薪水，但由於工作被視為關鍵職務，多數人仍將繼續上班。

至於兩黨爭議的核心單位，即ICE與海關及邊境保護局（CBP），受此次停擺影響反而有限。由於兩個單位仍可動用總統川普去年推動通過的「又大又美法」所核准的750億美元經費，相關人員預計仍將持續上班並照常領薪。

參眾議院預計要到23日才會復會，意味著DHS至少將停擺10天；但若有法案可供表決，國會議員也可能提前返回華府。參院共和黨領袖圖恩表示，他已提醒同仁隨時待命，一旦白宮與民主黨談成某種協議，就要返回華府準備表決。

世報陪您半世紀

民主黨 白宮 華府

上一則

美軍抓捕馬杜洛 川普稱「干擾器」癱瘓俄中防禦系統

下一則

諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

延伸閱讀

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事
霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束
參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返