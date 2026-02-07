我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

共和黨拒改革方案、民主黨杯葛預算 國安部下周恐停擺

記者胡玉立／綜合報導
兩黨議員就國土安全部預算的談判瀕臨破裂，屆時國土安全部可能停擺。圖為國土安全部長諾姆視察亞利桑納州的美墨邊牆。(路透)
民主黨要求限縮移民和海關執法局(ICE)及海關邊境保護局(CBP)預算，但與共和黨談判破裂，兩黨參議員目前都預計國土安全部預算將面臨卡關，短期撥款13日到期後，恐將停擺；屆時不只是ICE和CBP，其他隸屬國土安全部的聯邦機構包括運輸安全管理局(TSA)和聯邦急難管理局(FEMA)等，也將被迫暫時關閉。

國會山莊報(The Hill)報導，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)向同僚表示，看到民主黨領袖4日公布的改革ICE十點計畫後，他認為雙方不可能在未來一周達成協議。他說：「我們只有一周零一天來處理，完全不切實際。參眾院民主黨人似乎更有興趣搞政治議題，而不是解決問題。」

共和黨首席談判代表、參議員布里特(Katie Britt)指責民主黨提出的擴大版改革方案「缺乏談判誠意」，根本是「一份荒謬的聖誕願望清單」。

與此同時，民主黨表示，他們不接受國土安全部短期撥款在2月13日到期後再次延期。

要求匿名的民主黨參議員表示，去年11月有8位民主黨參議員投票結束長達43天的政府停擺，這些人不會支持任何沒有重大移民執法改革的國土安全部短期撥款法案。他預測溫和派民主黨人會堅持參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)的談判立場。

但民主黨人確實擔心，TSA、FEMA和海岸防衛隊等聯邦機構，恐將暫時關閉的現實問題。

為避免整個國土安全部停擺，包括馬里蘭州參議員范赫倫(Chris Van Hollen)在內的撥款委員會民主黨成員，提出一項撥款法案，為TSA、FEMA、海岸警衛隊及其他未參與川普移民執法行動的機構提供資金。但共和黨人立即否決該提議。

參院撥款委員會共和黨籍主席柯林斯(Susan Collins)認為該提案不可行。她指出，根據川普總統去年簽署生效的「又大又美法」，ICE和CBP已獲連續多年經費。試圖為部分國土安全部機構提供資金，卻不為ICE和CBP提供資金，不切實際。

柯林斯表示，「這些機構之間存在著非常複雜的互動，很難將它們分開。」

