我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

中央社／華盛頓5日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。（歐新社）
美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。（歐新社）

美國媒體5日報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。

中央社引述法新社報導，曾在全球各地建築物上標示自己名字的地產大亨川普，如今更試圖透過前所未見的形象塑造與建設行動，在全國留下個人印記。

去年12月，川普親自挑選的甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會投票決定，將這座紀念已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的表演藝術中心，更名為「川普－甘迺迪中心」。

與此同時，他正積極推動興建效仿巴黎凱旋門的「獨立拱門」，並啟動白宮新宴會廳的興建工程，甚至不惜拆除深具歷史意義的白宮東廂來騰出空間。

不過，有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司（NBC）報導，紐約的賓州車站（Penn Station）與華府的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），也成為川普鎖定的目標。

這些媒體引述未具名消息人士報導，川普提出一項交換條件，表示若紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）同意協助將賓州車站與杜勒斯國際機場以他命名，他願意解凍原本卡關、用於紐約基礎建設計畫的資金。

據媒體報導，舒默已拒絕這項提議。CNN指出，川普是在上個月開出這個交換條件的。

紐約和紐澤西目前正為遭凍結的160億美元聯邦資金提起訴訟，這筆經費原本計畫用於興建連接兩州的隧道。

川普將自己的姓名與形象嵌入政府各項設施的舉動史無前例。一般而言，建築物與基礎設施通常在總統卸任或逝世後才會以其名字命名，以避免過度政治化。

美國財政部已證實相關報導，目前已擬定印有川普肖像的1美元紀念幣草案，但現行法律禁止在貨幣上展示在任或在世總統的形象。

紐約眾議員納德勒（Jerry Nadler）表示，企圖將杜勒斯機場與賓州車站改名的行為根本是「敲詐勒索」。

川普 賓州 甘迺迪中心

上一則

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

下一則

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

延伸閱讀

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議
川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢
川習對話 白宮：美對台政策沒變 賴清德：美中台維持四個不變

川習對話 白宮：美對台政策沒變 賴清德：美中台維持四個不變
甘迺迪中心關閉二年整修 國家交響樂團無處棲身

甘迺迪中心關閉二年整修 國家交響樂團無處棲身

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留