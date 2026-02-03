我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

川普促眾院盡快通過撥款法案：不得更改內容

編譯陳韻涵／綜合報導
兩黨對於聯邦政府預算的僵局未解，政府再度面臨關門威脅，政府的運作等待國會「解凍」。（路透）
兩黨對於聯邦政府預算的僵局未解，政府再度面臨關門威脅，政府的運作等待國會「解凍」。（路透）

聯邦政府1月31日再度部分停擺後，眾院議長強生(Mike Johnson)正試圖推動一項已於參院過關的撥款法案，以重啟多數政府部門，卻面臨共和黨內部反彈。受聯邦政府部分關門影響，勞工部宣布無法於6日公布就業報告，這是過去五個月以來，第二次無法準時公布關鍵經濟數據。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，眾院程序委員會2日晚討論，是否讓撥款法案進入全院投票程序；此案已在參院刪除國土安全部(DHS)年度撥款，改以兩周臨時撥款因應，須經眾院再次投票同意。

考量民主黨議員不願協助加速投票程序，強生可能必須仰賴微弱的優勢推進法案。

不過，至少兩位共和黨眾議員要求，法案必須納入規定選民登記投票時，須出示公民身分證明的「保障美國選民資格法案」(SAVE Act)，否則將投下反對票。

佛羅里達州眾議員魯納(Anna Paulina Luna)和密蘇里州眾議員伯利森(Eric Burlison)公開表示，不應讓參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)主導撥款條件。

此外，隨著民主黨眾議員當選人梅尼菲(Christian Menefee)上月31日在德州補選中勝出，接替已故眾議員特納(Sylvester Turner)的懸缺，共和黨在眾院的優勢進一步萎縮。

川普總統2日透過「真實社群」(Truth Social)發文，敦促國會盡速通過參院版本的法案，並要求「不得更改內容」，呼籲兩黨支持現有版本，並在投票通過後儘快送交白宮簽署。

川普強調，國會已經相當接近達成協議，但國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，民主黨議員預料不會支持相關程序規則，並要求對移民與ICE執法行動施加更多限制。

美聯社報導，民主黨內部也存在分歧，眾院撥款委員會的資深民主黨眾議員狄拉洛(Rosa DeLauro)表態支持撥款方案，認為此案有助民主黨爭取移民執法改革的籌碼，但她並未承諾支持程序規則。

舒默則警告，若將「保障美國選民資格法案」納入法案，此案恐怕難在參院過關，甚至可能延長政府部分關門的時間。

政府關門衝擊經濟數據公布，勞工部原定6日公布的1月就業報告和去年12月職缺數據，因部分機構關門而延後發布；這是過去五個月以來，第二度因政府停擺導致關鍵就業統計延宕公布。

經濟學者估計，各行業雇主1月新增約8萬個職缺，高於去年12月的5萬個，但考量經濟成長強勁、就業動能疲軟，數據延後公布讓專家更難判讀經濟前景。

眾院議長強生面對共和黨右派與民主黨的壓力，腹背受敵，政府會不會關門，正面臨巨大考...
眾院議長強生面對共和黨右派與民主黨的壓力，腹背受敵，政府會不會關門，正面臨巨大考驗。（路透）
參院通過的政府經費案已送至眾院等待討論，少數黨領袖傑佛瑞斯仍力阻法案，眾院最快周...
參院通過的政府經費案已送至眾院等待討論，少數黨領袖傑佛瑞斯仍力阻法案，眾院最快周二表決。（路透）

民主黨 眾院 眾議員

上一則

WSJ：國家情報總監加巴德被檢舉不法 報告在內部被擋8個月沒下文

下一則

淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

延伸閱讀

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺
川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫
「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議

「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議
川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走