川普促眾院盡快通過撥款法案：不得更改內容

兩黨對於聯邦政府預算的僵局未解，政府再度面臨關門威脅，政府的運作等待國會「解凍」。（路透）

聯邦政府1月31日再度部分停擺後，眾院 議長強生(Mike Johnson)正試圖推動一項已於參院過關的撥款法案，以重啟多數政府部門，卻面臨共和黨內部反彈。受聯邦政府部分關門影響，勞工部宣布無法於6日公布就業報告，這是過去五個月以來，第二次無法準時公布關鍵經濟數據。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，眾院程序委員會2日晚討論，是否讓撥款法案進入全院投票程序；此案已在參院刪除國土安全部(DHS)年度撥款，改以兩周臨時撥款因應，須經眾院再次投票同意。

考量民主黨 議員不願協助加速投票程序，強生可能必須仰賴微弱的優勢推進法案。

不過，至少兩位共和黨眾議員 要求，法案必須納入規定選民登記投票時，須出示公民身分證明的「保障美國選民資格法案」(SAVE Act)，否則將投下反對票。

佛羅里達州眾議員魯納(Anna Paulina Luna)和密蘇里州眾議員伯利森(Eric Burlison)公開表示，不應讓參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)主導撥款條件。

此外，隨著民主黨眾議員當選人梅尼菲(Christian Menefee)上月31日在德州補選中勝出，接替已故眾議員特納(Sylvester Turner)的懸缺，共和黨在眾院的優勢進一步萎縮。

川普總統2日透過「真實社群」(Truth Social)發文，敦促國會盡速通過參院版本的法案，並要求「不得更改內容」，呼籲兩黨支持現有版本，並在投票通過後儘快送交白宮簽署。

川普強調，國會已經相當接近達成協議，但國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，民主黨議員預料不會支持相關程序規則，並要求對移民與ICE執法行動施加更多限制。

美聯社報導，民主黨內部也存在分歧，眾院撥款委員會的資深民主黨眾議員狄拉洛(Rosa DeLauro)表態支持撥款方案，認為此案有助民主黨爭取移民執法改革的籌碼，但她並未承諾支持程序規則。

舒默則警告，若將「保障美國選民資格法案」納入法案，此案恐怕難在參院過關，甚至可能延長政府部分關門的時間。

政府關門衝擊經濟數據公布，勞工部原定6日公布的1月就業報告和去年12月職缺數據，因部分機構關門而延後發布；這是過去五個月以來，第二度因政府停擺導致關鍵就業統計延宕公布。