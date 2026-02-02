川普要大翻修甘迺迪中心 擬暫停表演活動2年

我的頻道

中央社／華盛頓1日電
甘迺迪表演藝術中心，如今已改名為「川普－甘迺迪中心」。圖為工人2025年12月19日正在修改建物外牆的名字。(美聯社)
甘迺迪表演藝術中心，如今已改名為「川普－甘迺迪中心」。圖為工人2025年12月19日正在修改建物外牆的名字。(美聯社)

川普總統1日宣布，華府的甘迺迪藝術中心將全面整修，從今年7月4日起關閉約兩年，也即美國建國250周年紀念日開始。

原名甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），如今已改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

法新社報導，自川普重返白宮後，便強勢接管這座曾經立場中立的表演藝術中心；除了改名為之外，川普還批評其中有些表演節目的意涵太「覺醒」。

川普說：「我已決定讓川普-甘迺迪中心展現富麗堂皇的美感，而要成功達到極致水準，最快方式就是暫停表演活動為期約兩年。」

兼任董事會主席的川普在自家社群平台Truth Social發文表示，改建工作仍須董事會批准。而目前董事會成員是川普擔任主席後欽點的。

川普表示，該中心舉辦的各種娛樂活動，包括音樂會、歌劇、音樂劇、芭蕾舞劇與互動藝術，都會妨礙施工與整修進度，因此必須暫時全面關閉。

他說：「如果川普-甘迺迪中心能暫時關閉，經過徹底翻新和改建，它無疑地將成為世界同類表演藝術中心最頂尖的。」

川普說：「在未來許多世代，美國人都會為這座嶄新美麗的地標感到無比自豪。」

至於川普所稱「徹底翻修」究竟範圍多大，目前尚不明朗，但他多年來一直說，在1971年啟用的甘迺迪中心，現已太老舊，亟需翻新。

從甘迺迪中心董事會改組、川普擔任主席以來，已經有多位知名藝術家取消演出節目，包括音樂劇「漢彌爾頓」（Hamilton）、女高音佛萊明（Renee Fleming）及知名作曲家葛拉斯（Philip Glass）等。

自甘迺迪中心啟用以來便長年合作的華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera），最近也宣布將撤離。

部分人士直指主因是甘迺迪中心改名，連建築外牆上也冠上川普名字；其他人則提到後勤作業或財務壓力等理由。

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

中美角力牽動拉美 台應審慎面對

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

