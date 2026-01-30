我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

政府若部分停擺 糧食券仍正常發放…還有這些機構也不影響

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦政府再度面臨部分關門的風險。(新華社)

聯邦政府再度面臨部分關門的風險，隨著國會民主黨議員要求在一項全面撥款方案中，納入對移民與海關執法局(ICE)政策的調整，相關談判陷入僵局，聯邦政府若未能及時通過剩餘預算法案，最快30日午夜過後會出現部分機構暫停營運的情況。

華盛頓郵報報導，不同於2025年10月的政府全面停擺，這次關門的規模有限；聯邦政府2025年自10月1日關到11月13日，締造美國史上持續時間最長的聯邦政府停擺紀錄。

12項年度撥款法案中，已有6項完成立法並簽署生效，因此只會影響尚未取得經費的部門。

不過，這些尚未撥款的機構涵蓋國防部、聯邦衛生及公共服務部、教育部、國土安全部、聯邦住房和城市發展部、勞工部、國務院、運輸部和財政部，多數可自由支配經費是給這些機構，且它們規模較大，實際衝擊仍不小。

各聯邦機構尚未公布關門期間的具體運作方案，但已獲撥款的部門預料將維持正常服務。

內政部已取得經費，代表全美國家公園及華盛頓特區的史密森尼(Smithsonian)博物館等文化機構將持續開放。

商務部負責蒐集部分經濟數據，農業部提供俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)等社福服務，也不受影響。

爭議焦點的ICE可能無法取得新一輪提議中的100億元經費，但因為共和黨去年夏天通過的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)已支配750億元給ICE，相關執法與日常運作不受影響。

此外，美國郵政總局(USPS)因財源獨立於國會撥款，來自郵政產品、郵件和包裹的銷售，以及財政部的信貸額度，郵政服務將如常營運。

政府停擺期間，社安金與聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)通常不會停止發放，這類社安信託基金的財源直接來自薪資所得稅，而非政府年度預算撥款。

聯邦政府 美國郵政 聯邦醫療保險

