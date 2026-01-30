不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
因為明州槍擊案使聯邦政府又面臨局部停擺，特別是針對ICE的撥款，民主黨藉此談判。（新華社）
共和黨七位參議員，因為擔憂聯邦赤字不斷膨脹，並認為所謂的「小型綜合撥款法案」(appropriations minibus)未能大幅削減開支，在29日一項程序性投票中，反對推進旨在維持政府運作至30日之後的撥款法案。

儘管29日的法案得到了參議院共和黨領導人的強力支持，北卡羅來納州聯邦參議員巴德(Ted Budd)、威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)、佛州聯邦參議員穆迪(Ashley Moody)、肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)、佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)與阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)等人，仍選擇投票反對推進該法案的動議。

該方案最終以45票對55票被否決，即便這七位共和黨人並未反對，這方案也注定會失敗，因為該方案總共需要60票才能開始討論，但並未取得任何民主黨人的支持。

參議員保羅表示，他反對該方案的原因，是「對政府開支過高的不滿」。

「大部分支出水準都恢復到了去年的水平，甚至更高；我們去年的赤字大約在1.8兆元到1.9兆元之間。如果你投票支持這些支出水平，那就說明你認為我們目前的支出水平是可以接受的，」保羅說，「我認為我們目前的支出水平過高了。」

參議員史考特則表示，他反對民主黨爭取到一系列支出勝利後，提出撤掉聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)撥款的要求。他也稱，法案有浪費的開支。

佛州聯邦參議員穆迪拒絕透露她反對該法案的理由，並告訴「國會山莊報」(The Hill)正要前往參加午餐會議，沒時間接受採訪。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune，南達科他州)則是投下了第八張反對票，但純粹是出自程序性原因；熊恩在最後一刻針對該動議投下反對票，給該法案之辯論畫下句點，以便提出「重新提交動議」，好能迅速將該法案重新提交參議院審議。

